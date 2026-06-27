La Policía recuperó objetos robados que eran ofrecidos a la venta en Facebook

Un vecino denunció el robo de su herramienta y, pocas horas después, la encontró publicada en redes sociales. La Policía montó un operativo encubierto para recuperarla.

La Policía de Allen logró recuperar un elemento de trabajo que era comercializado por redes sociales.

Una rápida intervención policial permitió recuperar una herramienta que había sido denunciada como robada y que, pocas horas después, apareció publicada para la venta en redes sociales. El operativo se concretó en Allen y derivó en el secuestro del elemento, además del avance de una causa judicial por presunto encubrimiento.

El hecho tuvo como protagonista a un vecino que, tras sufrir el robo de su soldadora , logró identificarla en una publicación realizada en Facebook . La situación generó una inmediata alerta que fue comunicada a efectivos de la Comisaría 6º, quienes actuaron con rapidez para evitar la concreción de la venta.

De acuerdo a la información policial, el procedimiento se inició a partir de la denuncia del propietario del equipo sustraído. El hombre no solo formalizó la presentación ante la Justicia, sino que también detectó por su cuenta la posible ubicación del objeto, al reconocer características particulares en una oferta publicada en internet.

Este dato resultó determinante para avanzar en la investigación. A partir de allí, los uniformados organizaron un operativo que incluyó tareas de vigilancia y un acompañamiento estratégico en el punto de encuentro pautado entre el supuesto vendedor y el interesado en adquirir la herramienta.

Allen El encuentro de la transacción fue sobre calle Primeros Pobladores y Martín Fierro de Allen.

Operativo en un punto clave de la ciudad

El despliegue se concretó en la intersección de las calles Martín Fierro y Primeros Pobladores, un sector donde se había fijado la transacción. En ese lugar, los efectivos lograron intervenir de manera precisa, evitando que la operación se concretara y asegurando el elemento denunciado.

Durante el procedimiento, la soldadora fue hallada en poder de un hombre de 36 años, quien quedó inmediatamente vinculado a la causa. La situación fue controlada sin incidentes, lo que permitió preservar la evidencia y avanzar con las diligencias correspondientes.

Intervención de Criminalística y secuestro del equipo

Tras la recuperación del objeto, se dio intervención al Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las pericias necesarias en el lugar. Este paso resultó clave para documentar el procedimiento y garantizar la validez de las pruebas recolectadas durante el operativo.

La herramienta, una soldadora marca Gamma Turbo, fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial. Allí quedó bajo resguardo mientras se desarrollan las actuaciones judiciales que buscan esclarecer el origen del elemento y determinar responsabilidades.

soldador gamma El hombre que realizó la denuncia, logró recuperar la soldadora robada.

Avanza la investigación judicial

Por disposición de la Fiscalía de turno, se notificó a las personas involucradas en el marco de una causa por el presunto delito de encubrimiento. Esta figura contempla a quienes adquieren o comercializan bienes de origen ilícito, aun cuando no hayan participado directamente en el robo.

En paralelo, la investigación continúa con el objetivo de reconstruir la cadena de hechos que derivó en la publicación del objeto en redes sociales. Los investigadores buscan determinar si existen más personas involucradas o si se trata de un hecho aislado.