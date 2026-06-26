La Policía Federal desarticuló una red de narcomenudeo en el Alto Valle

Un operativo federal iniciado tras datos de inteligencia terminó con un hombre y una mujer detenidos y estupefacientes incautados en un domicilio. ¿Dónde ocurrió?

La Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de drogas en General Roca luego de meses de trabajo investigativo que culminaron con un allanamiento, dos detenciones y el secuestro de cocaína, marihuana y elementos de fraccionamiento.

El operativo fue ejecutado por la División Unidad Operativa Federal Roca, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La investigación tuvo su punto de partida en abril de 2026, cuando los efectivos de la División recibieron datos precisos que señalaban que desde un domicilio particular de la ciudad se estaba comercializando droga de manera regular. Esa información inicial puso en movimiento un engranaje investigativo que, durante semanas, fue acumulando evidencias a través de tareas de inteligencia, seguimientos y otras diligencias orientadas a sustentar el pedido de orden judicial.

El trabajo paciente de los investigadores permitió construir un expediente sólido antes de avanzar sobre el inmueble. Esa metodología, que prioriza la acumulación de pruebas por sobre la rapidez de la intervención, es característica de las investigaciones por narcomenudeo que lleva adelante la Policía Federal en el interior del país.

Policía Federal General Roca (1) Un hombre y una mujer fueron detenidos en el domicilio donde comercializaban la droga.

El allanamiento: cocaína, marihuana y material de fraccionamiento

Una vez obtenida la orden judicial correspondiente, el personal de la División Unidad Operativa Federal Roca concretó el allanamiento sobre el domicilio investigado. Dentro de la vivienda, los efectivos encontraron cocaína y marihuana, junto con teléfonos celulares, recortes de nylon y otros elementos habitualmente utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de estupefacientes destinados a la venta minorista.

Los materiales de fraccionamiento hallados en el lugar son un indicador clave en este tipo de procedimientos, ya que evidencian que el domicilio no era solo un punto de consumo sino una estructura organizada de distribución. Las sustancias no se encontraban en bruto sino preparadas o en proceso de preparación para su comercialización en dosis individuales, lo que refuerza la hipótesis de un kiosco narco activo.

Dos personas —un hombre y una mujer, ambas mayores de edad— fueron detenidas durante el procedimiento y quedaron a disposición de la Justicia Federal para responder por su presunta participación en la comercialización de estupefacientes en la zona.

allanamiento cipo En Cipolletti, esta semana un procedimiento de la policía rionegrina logró desbaratar un kiosko narco.

Cipolletti: el mismo patrón, cinco detenidos y $643 mil en efectivo

En el mismo contexto regional, esta semana se conoció el resultado de otra investigación que tuvo como escenario a Cipolletti. La delegación Toxicomanía y Leyes Especiales de la Policía de Río Negro trabajó durante dos meses en el relevamiento de un domicilio del barrio Nuevo, donde se sospechaba que operaba un punto de venta minorista de drogas. El allanamiento, ejecutado junto al grupo especial COER, dejó cinco detenidos y un secuestro contundente.

Dentro del inmueble, los efectivos encontraron dosis de cocaína ya fraccionadas para su venta, marihuana en bagullos lista para comercializar, balanzas digitales de precisión y $643.000 en efectivo. También fueron incautados teléfonos celulares y otros elementos con valor probatorio. Cuatro hombres y una mujer quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737, a disposición de la Justicia Federal. La investigación estuvo supervisada por el Fiscal Federal Francisco Iglesia Frezzini desde sus primeras etapas.