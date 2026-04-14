Prófuga de la Justicia chilena con alerta roja de Interpol fue atrapada en Cipolletti

Fue un procedimiento realizado por la Policía Federal. La mujer está acusada de cometer graves delitos. Se escondía en un asentamiento barrial.

La mujer era requerida por la justicia chilena, y fue atrapada por la Policía Federal en un barrio de Cipolletti.

Una mujer que estaba prófuga de la Justicia de Chile y sobre quien pesaba una Notificación Roja de Interpol -Organización Internacional de Policía Criminal- acusada de cometer graves delitos fue atrapada por efectivos de la Policía Federal Argentina en Los Olmos , un asentamiento vecino al barrio Labraña de Cipolletti.

El procedimiento lo concretó el por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Neuquén, con asiento en Allen, tras una serie de tareas investigativas iniciadas luego de que la mujer fuera declarada en rebeldía el 19 de marzo último, al constatarse su ausencia en la vivienda donde cumplía arresto domiciliario.

A partir de ese momento, se implementaron diversas tareas de inteligencia criminal, que incluyeron el análisis de información, identificación de su entorno social y la realización de vigilancias discretas y seguimientos en distintos puntos estratégicos, informaron fuentes de la fuerza.

Prófuga chilena 2

Como resultado de esas tareas, los efectivos lograron establecer su paradero y concretaron su detención en un sector de Los Olmos.

Secuestro, abuso y tenencia de armas

La detenida, identificada como Gabriela del Carmen Villegas Acuña, posee un pedido de captura internacional con Notificación Roja de Interpol, siendo requerida por la justicia chilena en el marco de una causa penal que investiga delitos de extrema gravedad, entre ellos secuestro, abuso sexual y tenencia ilegal de armas de fuego.

Tras su aprehensión, la mujer fue trasladada a la sede de la Policía Federal Argentina en la ciudad de General Roca, donde quedó alojada a disposición de la Justicia Federal, a la espera de la correspondiente audiencia en el marco del proceso de extradición.

"Este procedimiento refleja el compromiso de la Policía Federal Argentina en la búsqueda de personas prófugas y en la cooperación internacional para la persecución del delito", destacaron desde la institución.

Un arsenal y símbolos nazis en Cordero

Efectivos de la misma dependencia de la Policía Federal Argentina realizaron el último sábado otro allanamiento en la localidad de Contralmirante Cordero en el marco de una investigación por amenazas, tenencia ilegal de armas y actos discriminatorios.

Como resultados se produjo el secuestro de una cantidad de armas de fuego de distinto calibre, balas y cartuchos, insumos con los que se podrían fabricar explosivos caseros y simbología Nazi, mientras que un hombre quedó vinculado a la causa judicial que sigue su desarrollo.

Fuentes de la fuerza destacaron que la pesquisa se extendió durante varios meses, y contó con la participación de la Unidad Fiscal Federal de General Roca, Área de Casos Complejos, a cargo del fiscal Federal Matías Zanona, junto a la auxiliar fiscal Paula Perfetti.

Allanamiento nazi Cordero Un verdadero arsenal secuestraron efectivos de la Policía Federal en Contralmirante Cordero. Policía Federal

La causa se inició ante la presunción de que el sospechoso habría difundido a través de redes sociales mensajes intimidatorios y expresiones de carácter discriminatorio, acompañados por la exhibición de armas de fuego.

Durante el operativo los uniformados secuestraron dos escopetas, un arma de fabricación casera (tipo tumberas) , rifles, una pistola de aire comprimido, municiones de distintos calibres, cuchillos, sustancias compatibles con pólvora y elementos de recarga. También incautaron dispositivos electrónicos, entre ellos una CPU, teléfonos celulares y un dispositivo de almacenamiento.

Asimismo, se halló una pieza metálica con simbología tipo esvástica y elementos compatibles con artefactos incendiarios de fabricación casera, del tipo molotov, además de otros objetos de interés para la causa.