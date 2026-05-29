Cipolletti: El susto del día en una zona muy transitada de la Ruta 22

Se registró este viernes en horas de la tarde y hay heridos. El accionar policial para liberar el tránsito, que sufrió lógicas alteraciones, lo antes posible.

Personal policial y de salud intervinieron en el lugar del hecho y cumplieron una eficiente labor.

Un fuerte accidente se registró este mediodía en Cipolletti cuando un automóvil impactó la parte trasera de una motocicleta. El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 22 y la calle Estado de Israel , dejando como saldo a dos personas heridas .

El Jefe de Seguridad Vial , Frank Rivas , informó a LM Cipolletti que el aviso del siniestro vial ingresó a las 12:20 a través del Comando Radioeléctrico (CRE). Al arribar al lugar, el personal policial constató la veracidad del alerta: una fuerte colisión por alcance en una de las arterias más transitadas de la región.

Según el reporte oficial, ambos rodados circulaban por la Ruta Nacional 22 en sentido Oeste-Este , con dirección de Cipolletti hacia General Roca.

La motocicleta marchaba por delante del automóvil. Al llegar al cruce semaforizado con la calle Estado de Israel, la luz del semáforo cambió a rojo. El motociclista disminuyó la velocidad para detenerse, pero el conductor del automóvil no logró frenar a tiempo y lo impactó desde atrás.

Traslado al hospital y peritajes en el lugar

Como consecuencia del violento golpe, los dos ocupantes de la motocicleta cayeron sobre el asfalto. Personal del sistema de emergencias SIARME llegó rápidamente al lugar para asistirlos. Ambos heridos fueron trasladados al nosocomio local para recibir una mejor evaluación médica, confirmándose posteriormente que sufrieron lesiones de carácter leve.

ruta chica El accidente dejó como saldos dos personas heridas.

En la escena del accidente trabajó el Gabinete de Criminalística, encargado de realizar las diligencias y peritajes de rigor para determinar las responsabilidades mecánicas. En tanto, el personal policial le practicó el test de alcoholemia al conductor del automóvil, el cual arrojó un resultado negativo de 0,00 g/l.

Fue, afortunadamente, solo un susto.

Un herido grave en otro accidente en la semana

Un hombre que conducía la moto que el martes por la tarde chocó contra una camioneta cerca del Puente 83 por la Ruta Provincial 65 se encuentra en grave estado de salud internado en el hospital local. Las heridas las sufrió principalmente en la zona de la cabeza, zona en la que habría sufrido fracturas.

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación para determinar cómo se produjo el hecho y si hubo responsabilidades. También comenzaron una causa por el hallazgo de decenas de balas que llevaba el motociclista dentro de una mochila, además de una pequeña cantidad de marihuana.

Los primeros datos surgidos de la intervención policial indican que la moto Keller 110cc circulaba detrás de una camioneta Volkswagen Amarok, ambas en dirección a Fernández Oro.

choque oro El choque se registró minutos después de las 18.00 horas sobre la Ruta Chica a escasos metros del Puente 83.

Por causas aún no precisadas la camioneta frenó y la moto la impactó de atrás. El golpe hizo que el hombre, de 44 años de edad, saliera despedido, sufriendo severos golpes al caer.

En el lugar del incidente el personal del Gabinete de Criminalística realizó los peritajes que se sumarán al expediente de las actuaciones iniciadas, junto con otras medidas que se ordenaron.