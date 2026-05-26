Cipolletti LMCipolletti Choque Impactante choque sobre Ruta Chica: un motociclista atropellado

El incidente de tránsito se registró cuando un hombre fue embestido y terminó en la calzada de la vía. Todavía falta esclarecer la mecánica del impacto. + Agregar LMCipolletti.com en







El choque se registró minutos después de las 18.00 horas sobre la Ruta Chica a escasos metros del Puente 83.

Un accidente vial se registró minutos después de las 18 horas, cuando un hombre fue embestido por un vehículo sobre la Ruta N°65, a escasos metros del Puente 83, en Cipolletti. El incidente surgió cuando un automóvil impactó al motociclista y provocó que salga despedido del rodado, quedando tirado sobre la calzada.

Los motivos del impacto aún intentan establecerse, ya que según los primeros trascendidos, el motociclista transitaba por la Ruta Chica con dirección hacia Fernández Oro. Cuando el conductor del vehículo, impactó violentamente al motociclista, provocando su caída sobre la ruta.

El motociclista impactó contra la calzada y fue atropellado Actualmente, agentes de la Policía de Río Negro ejecutan un operativo preventivo para organizar el tránsito, en una de las vías más transitadas del Alto Valle y en uno de los horarios de mayor circulación vehicular.

WhatsApp Image 2026-05-26 at 18.18.07 (1) Se desconoce el estado de salud del motociclista y del ocupante del otro vehículo involucrado en el accidente. Sin embargo, el impacto del conductor del rodado sobre la calzada le puede haber provocado heridas de consideración en el hombre.