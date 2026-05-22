Grave choque en Cipolletti: una policía resultó herida tras impactar contra un auto

Este viernes por la mañana se registró un siniestro vial en la ciudad, una policía embarazada que volvía a su casa resultó con lesiones de gravedad tras el impacto.

Una mujer policía sufrió un importante accidente de tránsito tras colisionar con un automóvil sobre calle Julio Salto en Cipolletti.

La mañana de este viernes comenzó con un nuevo siniestro vial en Cipolletti que dejó como saldo a una mujer policía con heridas de gravedad . El hecho se registró minutos después de las 7:30 sobre calle Julio Dante Salto, en cercanías de General Paz, en un sector de alto tránsito que en los últimos días también presenta modificaciones por obras en ejecución.

De acuerdo a la información confirmada por fuentes policiales a LM Cipolletti , el hecho involucró a un automóvil Ford Focus y una motocicleta Siam de 110 cc, conducida por una joven de 24 años que integra la fuerza policial.

Por causas que aún se investigan, el vehículo impactó contra la motociclista en un tramo que presenta un importante deterioro en la calzada y condiciones de humedad a esa hora, factores que podrían haber influido en la maniobra y posterior colisión.

La violencia del impacto provocó que la mujer cayera sobre el asfalto, quedando tendida a un costado de la calle. Testigos que circulaban por la zona asistieron en los primeros minutos, hasta la llegada de los equipos de emergencia.

siniestro vial salto y ruta chica (1) La mujer sufrió fractura de fémur y tobillo, además cursa un embarazo de cuatro meses.

Traslado urgente y lesiones de gravedad

Personal del Siarme intervino rápidamente en el lugar y trasladó a la víctima al hospital Pedro Moguillansky. Según se informó, la mujer sufrió fractura de fémur y de tobillo, lesiones de consideración que motivaron su derivación en código amarillo.

Un dato que suma preocupación es que la joven cursa un embarazo de cuatro meses. Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución, su estado generó inquietud tanto en el ámbito policial como entre sus allegados.

La mujer se desempeña en la Unidad 32 de Cipolletti y, al momento del hecho, regresaba a su domicilio luego de finalizar su jornada laboral.

Accidente ruta chica y salto cipolletti Personal policial de la comisaría 4° y Tránsito Municipal, trabajaron en el lugar.

Pericias y análisis de cámaras

Tras el siniestro, la motocicleta quedó tendida a pocos metros de un zanjeo ubicado sobre la colectora de calle Salto. La escena fue preservada para permitir el trabajo del personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

En paralelo, efectivos de la Comisaría 4 y agentes de Tránsito Municipal llevaron adelante un operativo para ordenar la circulación vehicular, en un horario de alto flujo, hasta que se concretó la remoción de los rodados.

“Estamos terminando de analizar las cámaras de seguridad”, indicaron fuentes policiales, en relación a las tareas que buscan reconstruir cómo se produjo el impacto y establecer responsabilidades.

Por su parte, el automóvil involucrado sufrió daños materiales en su parte frontal, sin que se registraran personas lesionadas en su interior.

Movimiento de suelo calle Salto Cipolletti Esta semana comenzaron los trabajos sobre la calle Julio Salto de Cipolletti entre Ruta Nacional 22 y General Paz.

Obras en marcha y cambios en la circulación

El accidente se produjo en un sector que atraviesa modificaciones recientes. En los últimos días comenzaron trabajos sobre la calle Julio Dante Salto, vinculados a un proyecto de repavimentación, construcción de ciclovía y mejoras en el sistema de drenaje.

Estas intervenciones incluyen movimientos de suelo, apertura de zanjas y adecuaciones en la traza, lo que altera temporalmente las condiciones normales de circulación. La presencia de maquinaria, desvíos y sectores irregulares obliga a extremar las precauciones.