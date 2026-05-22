El Municipio interviene con el reasfaltado de la Ruta 151 bajo el puente ferroviario

Este viernes y sábado intervendrán el tramo bajo el puente ferroviario para reasfaltar la ruta y mejorar la circulación.

Pese a ser jurisdicción nacional, el Municipio de Cipolletti interviene en el reasfaltado sobre el Puente Ferroviario.

La Municipalidad de Cipolletti puso en marcha este viernes un operativo especial de reparación sobre uno de los sectores más deteriorados de la Ruta 151 , específicamente en el tramo ubicado debajo del Puente Ferroviario , donde el intenso tránsito y el paso constante de vehículos pesados provocaron serias deformaciones en la calzada.

Si bien se trata de un corredor que pertenece a la jurisdicción de Vialidad Nacional , el Ejecutivo local decidió intervenir de manera directa ante el avanzado estado de deterioro y el riesgo que representa para la circulación diaria. La medida responde a la necesidad urgente de mejorar la transitabilidad en un punto clave para la conexión regional.

Los trabajos iniciaron este viernes con el fresado de la calzada.

Un operativo de urgencia en un punto estratégico

Los trabajos comenzaron este viernes con tareas de fresado sobre la carpeta asfáltica existente. Según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas, el objetivo es retirar el material dañado para luego recomponer la superficie con una nueva capa de asfalto.

La intervención continuará este sábado 23, a partir de las 9:30, cuando se procederá al volcado de carpeta asfáltica en caliente, una técnica que permite mejorar la durabilidad del arreglo en zonas de alto tránsito.

Las tareas están a cargo de la empresa Quidel y forman parte de un operativo de gran escala que demandará cortes de tránsito intermitentes durante ambas jornadas. Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar la señalización y prever posibles demoras.

E.C.P PUENTE FERROVIARIO (7).JPG Solicitan transitar con precaución debido a las demoras que ocasionan los trabajos de este viernes y sábado. Estefania Petrella

Un sector con antecedentes de deterioro

El tramo intervenido no es nuevo en cuanto a problemas estructurales. En febrero pasado, Vialidad Nacional había realizado trabajos de bacheo en frío sobre el mismo sector, una solución provisoria que no logró sostenerse en el tiempo debido al constante desgaste que genera la circulación diaria.

La combinación de tránsito pesado, vibraciones y condiciones estructurales propias del paso bajo nivel provocan que la calzada se deteriore rápidamente, generando baches profundos, deformaciones y desniveles que afectan tanto la seguridad vial como la fluidez del tránsito.

Una solución de fondo que aún no llega

Más allá de las intervenciones periódicas, el problema de fondo en ese sector sigue sin resolverse. En 2025, Vialidad Nacional presentó un proyecto ejecutivo que proponía una solución integral: rebajar aproximadamente un metro la calzada para eliminar el riesgo de impacto contra el puente ferroviario y mejorar de manera definitiva la circulación.

El plan incluía una serie de obras complementarias de alta complejidad, como el corrimiento de servicios esenciales —canales de riego, gasoductos, acueductos, líneas eléctricas y fibra óptica— además de la liberación de la zona de camino para permitir la reubicación de toda esa infraestructura.

Sin embargo, el elevado costo de la obra y la falta de financiamiento impidieron su ejecución, dejando en suspenso una solución estructural que permitiría resolver definitivamente los inconvenientes en el lugar.

puente ferroviario vialidad nacional La Ruta Nacional 151, presenta importantes deformaciones en su calzada.

Intervenciones locales ante la falta de respuestas

En ese contexto, el Municipio optó por avanzar con soluciones más inmediatas y accesibles, priorizando la seguridad vial y la preservación del puente ferroviario, una infraestructura clave para el funcionamiento del sistema de transporte.

Desde el Ejecutivo cipoleño señalaron que, si bien no se trata de una solución definitiva, estas intervenciones permiten mitigar los riesgos y mejorar las condiciones de circulación en el corto plazo, a la espera de que se reactive un proyecto integral a nivel nacional o provincial.