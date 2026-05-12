Bajó del colectivo y cruzó sin mirar: un menor fue atropellado en la Ruta 151

Tiene 14 años y fue embestido al intentar cruzar la ruta. Fue hospitalizado y, pese al fuerte impacto, está fuera de peligro.

El accidente se registró pasado el mediodía en la Ruta 151. Foto: Archivo.

Un grave episodio generó conmoción este martes al mediodía en la Ruta 151 , a la altura del puente conocido como “la S”.

Un adolescente de 14 años fue atropellado segundos después de descender de un colectivo de Cinco Saltos a Cipolletti, cuando intentó cruzar la calzada sin advertir la circulación de vehículos .

Cómo ocurrió el impacto

Según informaron desde Seguridad Vial a LM Cipolletti, un conductor que circulaba por la ruta intentó esquivarlo, pero no logró evitar el impacto.

El vehículo terminó golpeando al menor con uno de sus laterales, provocándole una lesión en una de sus piernas.

Estado de salud

Tras el accidente, desde Radio Seny informaron que el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital de Cinco Saltos.

Afortunadamente, y pese al fuerte golpe, se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación médica.

Operativo en la zona

En el lugar trabajó personal policial, de salud y de criminalística para asistir al menor y determinar las circunstancias del hecho.

El episodio reaviva la preocupación por la peligrosidad de ese tramo de la Ruta 151, donde se registran maniobras riesgosas de manera frecuente.

Otro accidente en la Ruta 151 semanas atrás

Un fuerte accidente de tránsito registrado hace dos semanas en el acceso norte de Catriel movilizó a múltiples equipos de emergencia y provocó interrupciones parciales en la circulación sobre la Ruta Nacional 151. El siniestro ocurrió minutos después de las 9 en la dársena de ingreso a la ciudad, y dejó como saldo tres personas trasladadas a un centro de salud para su atención.

De acuerdo a la información recabada en el lugar por Mibri, el choque involucró a una camioneta Toyota SW4, en la que viajaban cuatro ocupantes, y una Renault Oroch que, según las primeras versiones, habría intentado ingresar a la ciudad cuando se produjo el impacto. La mecánica exacta del hecho aún no fue confirmada y será determinada partir de las pericias correspondientes.

Producto de la colisión, la Toyota SW4 sufrió importantes daños en su parte frontal, lo que da cuenta de la violencia del impacto. En tanto, la Renault Oroch también resultó afectada, aunque no trascendieron detalles sobre la magnitud de los daños en ese vehículo.