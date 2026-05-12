Volcó un camión del SPLIF en El Bolsón: tres brigadistas hospitalizados y preocupación por el operativo

El accidente ocurrió durante tareas preventivas. Los tres trabajadores están fuera de peligro, pero quedaron en observación médica.

El incidente se registró este martes en la zona de El Bolsón. Foto: Gentileza.

Un camión del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales ( SPLIF ) protagonizó este martes un vuelco en la zona de El Bolsón alrededor de las 10:20 mientras realizaba trabajos de prevención.

En el vehículo viajaban tres brigadistas , que debieron ser trasladados al Hospital de Área local tras el incidente.

Según informaron fuentes oficiales, los tres operarios se encuentran en buen estado general . Permanecen en observación médica de manera preventiva, sin heridas de gravedad .

Qué hacía el camión al momento del accidente

El vehículo formaba parte de un operativo clave para reducir el riesgo de incendios forestales cuando protagonizó el siniestro el cerro Piltriquitrón. El vehículo descendió unos 15 metros hacia un barranco y quedó frenado por la vegetación.

Las tareas que llevaba a cabo incluyen poda, raleo, quema de residuos forestales y ampliación de banquinas. Este tipo de intervenciones se realiza de manera permanente en la región, especialmente en épocas de mayor riesgo.

Misterio por las causas

Hasta el momento no se determinaron las causas del vuelco. El hecho generó preocupación, aunque se destacó que no hubo consecuencias graves para el personal.

El Bolsón reforzó su base del SPLIF con 50 nuevos brigadistas

A principio de año, el Gobierno provincial anunció un refuerzo en materia de prevención, con la incorporación de nuevos brigadistas al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón, la llegada de más recursos logísticos y la próxima incorporación de una aeronave de gran capacidad para el combate del fuego.

La incorporación de más de 50 nuevos brigadistas al sistema provincial permitirá fortalecer de manera significativa los recursos humanos destinados a la prevención y al combate de incendios forestales. Desde la provincia, se informó que el nuevo personal continúa atravesando instancias de capacitación en distintas bases operativas de Río Negro, con el objetivo de garantizar una respuesta eficiente, coordinada y segura ante cualquier emergencia.

Esta ampliación de la planta de combatientes apunta a mejorar la cobertura territorial y a reducir los tiempos de intervención frente a posibles focos ígneos, especialmente en zonas de difícil acceso y alto valor ambiental.