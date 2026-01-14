El Bolsón refuerza su base del SPLIF con 50 nuevos brigadistas

Río Negro no registra incendios activos, pero refuerza la prevención con más brigadistas, equipamiento, tecnología y la llegada de una aeronave de gran capacidad.

La provincia de Río Negro atraviesa por estos días un escenario de alto riesgo climático para la ocurrencia de incendios forestales, aunque actualmente no se registran focos activos en el territorio . En ese contexto, el Gobierno provincial anunció un refuerzo en materia de prevención, con la incorporación de nuevos brigadistas al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales ( SPLIF ) de El Bolsón , la llegada de más recursos logísticos y la próxima incorporación de una aeronave de gran capacidad para el combate del fuego.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó una recorrida por la base operativa del SPLIF en El Bolsón, donde se repasaron los principales avances en el fortalecimiento del sistema provincial de prevención y respuesta ante incendios forestales. La visita se dio en una temporada marcada por condiciones climáticas delicadas, con altas temperaturas, sequedad ambiental y riesgo elevado de ignición en gran parte del territorio rionegrino.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy , y el coordinador del SPLIF, Orlando Báez . Durante la recorrida, Weretilneck dialogó con el personal operativo y técnico sobre el funcionamiento general del sistema, la situación actual en la región andina y los desafíos que presenta la temporada estival.

En Río Negro, no se encuentran focos activos de incendios, pero se mantienen las tareas preventivas de monitoreo.

Más brigadistas para fortalecer el sistema

Uno de los anuncios centrales fue la incorporación de más de 50 nuevos brigadistas al sistema provincial, lo que permitirá fortalecer de manera significativa los recursos humanos destinados a la prevención y al combate de incendios forestales. Desde la provincia, se informó que el nuevo personal continúa atravesando instancias de capacitación en distintas bases operativas de Río Negro, con el objetivo de garantizar una respuesta eficiente, coordinada y segura ante cualquier emergencia.

Esta ampliación de la planta de combatientes apunta a mejorar la cobertura territorial y a reducir los tiempos de intervención frente a posibles focos ígneos, especialmente en zonas de difícil acceso y alto valor ambiental.

Nuevos vehículos y equipamiento operativo

A la incorporación de personal se suma una importante inversión en equipamiento. El SPLIF El Bolsón cuenta ahora con nuevos vehículos, maquinaria y herramientas operativas clave para el trabajo en territorio. Entre los recursos sumados se destacan tres camionetas y un camión 6x4 con cisterna de 10.000 litros, diseñado especialmente para operar en terrenos complejos y con gran capacidad de tracción.

Además, se incorporó equipamiento específico para el combate directo del fuego, como un vehículo todo terreno (UTV), mangas para incendios y herramientas manuales. Todo el material está destinado al uso directo en emergencias y busca fortalecer la capacidad de respuesta inmediata ante incendios forestales.

Camiones y equipamientos, también arribaron a la sede de El Bolsón.

El refuerzo también alcanza al área tecnológica. La Provincia avanzó en la incorporación de nuevas estaciones meteorológicas, cámaras con accesorios tecnológicos, drones y paneles solares que permitirán optimizar el sistema de monitoreo. Estas herramientas resultan clave para la detección temprana de focos, el seguimiento en tiempo real y la toma de decisiones rápidas y precisas.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la combinación entre tecnología y presencia territorial es uno de los ejes centrales de la estrategia preventiva para esta temporada.

Emergencia ígnea y responsabilidad social

Durante la recorrida, Weretilneck remarcó que actualmente no hay incendios activos en Río Negro, aunque subrayó que continúa vigente el estado de emergencia ígnea y la prohibición absoluta de hacer fuego al aire libre en toda la provincia. En ese marco, señaló que la temporada turística puede desarrollarse con normalidad, pero insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad y conciencia social.

“Recorrimos la base operativa de El Bolsón y estuvimos junto a este gran equipo que todos los días cuida el territorio. Sumamos nuevos brigadistas al sistema provincial, equipamiento operativo y tecnología de monitoreo para fortalecer la prevención y la respuesta ante incendios”, expresó el gobernador en sus redes sociales.

El Gobernador mantuvo una reunión en El Bolsón con el Director de la la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Reunión con la Agencia Federal de Emergencias

En paralelo, en El Bolsón se llevó adelante una reunión de trabajo con el director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Herbie, de la que participaron el gobernador e integrantes del SPLIF. El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones conjuntas y fortalecer la respuesta ante incendios forestales en la región andina y en toda la Patagonia.

En ese marco, se anunció la llegada de una nueva aeronave para El Bolsón. Según detalló Weretilneck, en los próximos días la Provincia sumará un medio aéreo de gran capacidad, en lo que definió como “una contratación histórica”.

Finalmente, remarcó que la decisión se apoya en una estrategia clara basada en la detección temprana, el monitoreo en tiempo real y el primer ataque rápido. “Frenar un foco a tiempo es clave para cuidar nuestros bosques y a nuestra gente”, concluyó.