El innovador proyecto arquitectónico de un joven del Alto Valle que sorprende al país

Core Libertador, edificios de usos múltiples en el barrio porteño de Núñez, la propuesta de un estudiante de la zona muy reconocida y elogiada.

El desarrollo de un vanguardista proyecto universitario de un joven estudiante roquense fue destacado por los medios nacionales y reconocido en todo el país.

Se trata de Tomás Esteban, que se llevó todas las miradas con su novedosa creación. Junto a sus compañeras Martina Magnoni y Sofía Rodríguez Vázquez, todos alumnos de la cátedra de Proyecto III en la Universidad de Belgrano, el joven oriundo de la vecina ciudad diseñó un moderno complejo de oficinas y usos múltiples que busca redefinir la relación entre la arquitectura comercial y su entorno.

La innovadora propuesta, bautizada por los estudiantes como "Core Libertador" , fue pensada y proyectada para intervenir activamente en el flujo urbano del barrio porteño de Núñez.

La propuesta pone el énfasis en la complejidad estructural y la simpleza del lenguaje arquitectónico, junto con un profundo trabajo en el nivel cero, entendido como el punto de articulación entre el exterior urbano y el interior del proyecto.

El objetivo principal del equipo fue generar una experiencia fluida, logrando que el espacio público se convierta en una parte constitutiva del edificio desde su misma base.

Más detalles del sorprendente proyecto

Para lograr este efecto de continuidad, el equipo ideó un profundo trabajo en la planta baja o "nivel cero", materializando un desnivel que acompaña el recorrido desde la calle hacia el interior, adornado con áreas verdes de mayor intimidad que el grupo denominó "amebas". Además, el diseño pone un fuerte énfasis en la complejidad estructural combinada con una gran simpleza en su lenguaje arquitectónico.

Uno de los detalles más llamativos del proyecto en el que trabajó el roquense es la percepción visual de un "cubo flotante", un efecto logrado mediante envolventes vidriadas y un volumen superior conformado por paneles de chapa perforada que restringen las visuales hacia adentro.

Sin embargo, el contacto con el exterior se mantiene intacto gracias a la incorporación de modernas "cápsulas de streaming" que emergen de la fachada, mientras que su interior propone un sistema de formas suspendidas que articulan a la perfección cada función del edificio.