Explosiva denuncia en Bariloche: Cortés afirmó que empleados municipales prendieron fuego el basural

El intendente aseguró que cuenta con pruebas contra trabajadores municipales por los incendios en el basural y anunció que presentará una denuncia judicial.

El intendente dio su discurso en la Apertura de Sesiones y generó polémica con su denuncia.

El intendente de San Carlos de Bariloche , Walter Cortés , lanzó una de las acusaciones más graves desde que asumió: aseguró que tiene pruebas de que empleados municipales iniciaron de manera intencional los incendios en el vertedero local y anunció que llevará el caso a la Justicia.

“Tenemos pruebas. Son empleados municipales que los vimos con bidones . El vertedero no se prende solo, lo prenden. Vamos a ir a la Justicia ”, afirmó en su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias ante el Concejo Deliberante, en un Gimnasio Municipal 5 colmado y en medio de un clima de tensión.

La declaración sacudió el escenario político local. El vertedero es uno de los puntos más conflictivos de la ciudad, tanto por los reiterados incendios como por los reclamos de los vecinos del sector, que incluso protagonizaron disturbios durante la jornada.

Cortés sostuvo que cuenta con pruebas para respaldar sus dichos y describió un panorama crítico del predio: robos, descontrol y falta de mantenimiento en gestiones anteriores. “El basurero es nuestro, nadie quiere nuestra basura”, expresó, y remarcó que la situación requiere una estrategia integral para evitar que los incendios sigan repitiéndose.

Presiones y mensaje político

El jefe comunal también dejó entrever que los incendios podrían estar atravesados por intereses y presiones políticas. “Me angustia tremendamente cuando preparan el pozo para que te caigas. Conmigo no va a pasar”, lanzó, en un mensaje que sonó a advertencia hacia sectores internos y externos.

Sus palabras abren un frente delicado: si la denuncia se formaliza, la Justicia deberá determinar si existió sabotaje interno en uno de los puntos más sensibles de la ciudad.

La acusación no solo impacta por su gravedad, sino por el contexto: una ciudad atravesada por el conflicto del vertedero, un inicio de año legislativo cargado de tensión y ahora, una denuncia que podría escalar a un escándalo institucional.