Bronca por recorte de regalías petroleras: "Todo armado para perjudicarnos"

La intendenta de Catriel habló en la apertura de sesiones sobre la reforma de la leyes de coparticipación y regalías petroleras que reduce fuertemente el envío de fondos a la ciudad.

La intendenta Daniela Salzotto, solicitó que se revea la medida que contempla la reducción del 50% de regalías petroleras que recibe Catriel.

Río Negro abrió el debate de una nueva distribución de la coparticipación y de las regalías petroleras . El gobernador Alberto Weretilneck había asegurado que en la negociación "habrá ganadores y perdedores" anticipándose a la polémica, que no tardó en instalarse. "Estaba todo preparado para perjudicarnos" , aseguró la intendenta de Catriel , Daniela Salzotto , sobre uno de los proyectos.

La intendenta de Catriel habló sobre la reestructuración de la renta petrolera en la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y llamó a la comunidad a involucrarse en un proyecto que impactará fuertemente en las cuentas del Municipio.

Salzotto pidió la participación de "toda la comunidad" en una discusión y propuesta que será presentada antes del 31 de marzo en la próxima reunión entre el Ejecutivo provincial y los intendentes, cuando se analizarán las inquietudes que presenten los municipios productores de la provincia.

El proyecto del gobierno provincial suma cinco ciudades al reparto de regalías petroleras atado a la producción. Catriel perdería el 50% de sus ingresos actuales. Se debe no solo al ingreso de nuevos municipios productores, sino al nivel de actividad en otros puntos de la provincia.

coparticipaciòn

En este contexto, Salzotto aseguró tras la apertura de sesiones que “indudablemente estaba todo preparado para perjudicarnos, para perjudicar a Catriel". La intendenta de la comarca petrolera afirmó a FM Ala que "vamos a seguir gobernando y haciendo los que se pueda. Nos enfocaremos en que los vecinos tengan trabajo y sobre todo, acceso a la tierra. Se viene un loteo con 178 terrenos donde estaremos próximamente llevando los servicios a esa zona para que más Catrielenses tengan su pedazo de tierra”.

“La reducción de ingresos no afecta a una gestión en particular, afecta a los vecinos y vecinas de Catriel”, señaló, y reafirmó la necesidad de sostener un Estado municipal eficiente, transparente y responsable, cuidando las expectativas sociales y priorizando el bienestar colectivo.

El recorte de regalías para Catriel

“Este esquema implicaría para la ciudad de Catriel una reducción del 50% en el ítem regalías: del 60% histórico que percibe nuestra ciudad como Capital Provincial del Petróleo y principal productora de crudo, pasaría a recibir solamente el 30%”, explicó Salzotto.

La jefa comunal expresó con firmeza la postura local y solicitó que se revea la medida. Sostuvo que el porcentaje vigente no solo reconoce la trayectoria petrolera de la localidad, sino que responde a su rol actual como la principal productora de crudo de la provincia.

“No solo se trata de un reconocimiento a la historia petrolera de Catriel y de la provincia de Río Negro, sino también de una realidad productiva vigente: Catriel continúa siendo el principal productor de petróleo de la provincia”, agregó la intendenta.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la actividad hidrocarburífera se desarrolla dentro del territorio catrielense. En ese sentido, subrayaron que los recursos que genera el sector están vinculados de manera directa con el esfuerzo de los trabajadores de la ciudad.

El planteo también apuntó a la necesidad de garantizar previsibilidad financiera para sostener servicios y obras. Una reducción en los ingresos, advirtieron, podría afectar el funcionamiento municipal y el desarrollo local.