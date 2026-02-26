Comenzó la reunión de coparticipación con los intendentes de Río Negro: en qué lugar está Cipolletti

La llamativa ausencia de María Emilia Soria en la reunión en Viedma. Cipolletti, en el podio de las ciudades que más crecieron en Río Negro.

El Gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck realizó la primera reunión con los intendentes de la provincia por la coparticipación en la localidad de Viedma. El encuentro analizó la implementación de un nuevo esquema basado en el Censo 2022 . Cipolletti , una de las localidades con más crecimiento durante los últimos años.

La reunión tuvo lugar en el Salón Gris de la Casa de Gobierno y se abordó la incorporación de un sistema que actualizará los índices de reparto según la población actual . Entre los municipios que más crecieron en su población, el primer lugar lo tiene San Carlos de Bariloche , luego General Roca , seguido de Cipolletti en el tercer puesto. En el caso de la capital provincial, aparece en el cuarto lugar.

Todos los intendentes participaron del encuentro que tuvo lugar esta mañana, con excepción de la intendenta de General Roca , María Emilia Soria, que decidió enviar a un representante de la localidad.

“Esta no va a ser una decisión unilateral del Gobierno Provincial. No venimos a imponer nada. Venimos a fundamentar por qué es necesario actualizar los índices y a iniciar un camino de trabajo conjunto”, afirmó el Gobernador en la apertura del encuentro. Sostuvo que el objetivo es abordar el tema con buena fe, transparencia y criterios estrictamente técnicos.

Antes del inicio de la reunión, el intendente de Viedma, Marcos Castro expresó sus expectativas. “Siempre que se participa, que nos reunimos con otros intendentes y obviamente con el gobernador, siempre hay expectativas. Vinimos a escuchar, vinimos a aportar a un tema que para los gobiernos siempre son interesantes debatirlos así que con expectativas de debate y de participación”, indicó.

Un esquema con más de 30 años de desactualización

Actualmente, el 40% del índice de coparticipación se distribuye según datos poblacionales de 1991; otro 40% se basa en recaudaciones de 1987, 1988 y 1989; y el 20% restante se reparte en partes iguales. En el caso de las regalías, los parámetros vigentes corresponden a 2004. Es decir, se están distribuyendo recursos con indicadores demográficos y económicos que no reflejan la realidad productiva, social y territorial de la provincia.

La implementación del Censo 2022 para establecer el índice de coparticipación

Consultado sobre la utilización del Censo 2022 como referencia, el intendente sostuvo: "Es parte de una distribución y que tendremos que ver los índices, tenemos que ver cuáles son las métricas que existen, cuáles son los ajustes que deberíamos hacer en todo sentido. Es una primera etapa, donde claramente vamos a escuchar y en caso de que la situación así lo amerite, defender los intereses de Viedma”.

El jefe comunal explicó su posicionamiento de cara a la reunión por coparticipación: “Yo vengo a posicionar la situación de Viedma. Es un elemento más que tenemos que atravesar los intendentes. Nos pasó cuando comenzamos nuestro mandato, ahora nos está pasando en este contexto, pero también hay una realidad y es que hay que sincerar. Hay momentos que tenemos que debatir, aunque a algunos les resulte incómodo, que no es mi caso”.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 17.37.18 (1) El nuevo esquema se basará en el Censo 2022.

Un debate entre intendentes y provincia

“Pero estamos donde hay que poner en valor la participación y hay muchas ciudades que necesitan decir cosas y siempre eso se va a rescatar porque vivimos en democracia”, agregó Castro.

Finalmente, el intendente advirtió sobre el impacto que podría tener este nuevo esquema en la capital provincial. “Lo tenemos que ver...Yo no voy a permitir que Viedma pierda. Podemos no estar dentro de las mejorías en materia poblacional en comparación con otras ciudades, pero pase lo que pase, y en base a la reunión de hoy, mi postura va a ser no permitir, o aportar, para que Viedma no pierda ningún punto de coparticipación".

Amati pidió actualizar la coparticipación: “Fernández Oro triplicó su población y necesita más recursos”

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, participó este jueves en Viedma de la reunión convocada por el gobernador para iniciar la actualización de los índices de coparticipación provincial, un reclamo histórico de varios municipios.

Según expresó el jefe comunal, actualmente los recursos se distribuyen con parámetros que tienen más de 30 años de desactualización, lo que —sostuvo— no refleja la realidad de ciudades que crecieron de manera sostenida en las últimas décadas.

“Fernández Oro triplicó su población y su zona urbana. Más vecinos significan más servicios, más infraestructura y más demanda”, remarcó Amati tras el encuentro.

En ese sentido, planteó que es momento de que los fondos que recibe la Municipalidad estén acordes al crecimiento que experimentó la ciudad y a las necesidades actuales.

“Seguimos gestionando con responsabilidad y defendiendo los intereses de Fernández Oro”, concluyó el intendente, en el marco de un debate que podría redefinir la distribución de recursos entre los municipios rionegrinos.