Coparticipación: Alberto Weretilneck convocó a intendentes para discutir cambios

El gobernador Alberto Weretilneck le puso fecha al debate para discutir cambios en la coparticipación municipal . Lo había anunciado el año pasado al abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura. El primer encuentro será este jueves 26, en Viedma y están convocados todos los intendentes.

Los intendentes recibieron la invitación, pero llegarán a la capital rionegrina sin mayores expectativas ya que la misiva oficial habla de una reunión "informativa" para generar "mesas de trabajo". Por eso, habrá que ver cuántos jefes comunales irán, y quiénes enviarán a sus funcionarios de Hacienda para iniciar una discusión técnica sobre el reparto de fondos a cada ciudad.

Queda, además, la otra promesa de rediscutir la coparticipación petrolera, algo que inquieta a los municipios con hidrocarburos, especialmente Catriel que, hasta ahora, es el mayor productor de la provincia.

La coparticipación de impuestos está atada a la cantidad de habitantes por lo que había reclamos para que se ajuste tras la realización del censo 2020. "Habrá ganadores y perdedores", anticipó Weretilneck cuando anunció el debate. Y es que hay localidades con un crecimiento exponencial, como Fernández Oro, por el crecimiento de Neuquén que se trasladó a Cipolletti y, como efecto cascada llegó a esa localidad.

Y hay otras ciudades de Río Negro que, según el censo 2020 perdieron población. También, están aquellas ciudades que saben de aumento por las conexiones de servicios (luz, gas agua) y el padrón electoral, pero la medición del INDEC no lo refleja.

En 2025 Río Negro distribuyó alrededor de $250,5 mil millones en concepto de coparticipación bruta a los municipios. Los datos oficiales muestran que Bariloche se ubicó como la ciudad con la mayor asignación inicial de recursos, en consonancia con su peso poblacional y su incidencia económica dentro de la provincia.

Sin embargo, al analizar el monto neto efectivamente transferido, la localidad cordillerana quedó relegada al segundo lugar, mientras que Cipolletti pasó a encabezar el ranking de distribución de fondos provinciales.

La coparticipación para las principales ciudades de Río Negro

La coparticipación bruta mostró un incremento superior al 40% interanual y el reparto volvió a concentrarse en los principales centros urbanos:

Bariloche recibió $42.704 millones, frente a $30.068 millones en 2024.

Roca alcanzó $31.304 millones, contra $22.041 millones del año anterior.

Cipolletti percibió $30.129 millones, frente a $21.213 millones en 2024.

Viedma sumó $22.207 millones, desde los $15.636 millones del ejercicio previo.

Regina recibió $12.665 millones, contra $8.917 millones en 2024.

Estos números, por sí solos, confirman una tendencia histórica en la asignación de recursos hacia los municipios. Al incorporar las regalías y descontar las retenciones aplicadas por la Provincia, el escenario se modifica y Bariloche no logra retener la totalidad de los ingresos que genera.

Por el contrario, Bariloche aparece como la localidad con mayor nivel de deducciones, lo que impacta de lleno en su resultado final.

Durante el año pasado, sufrió retenciones superiores a los $19.266 millones, un monto que representa cerca del 44% de los recursos totales asignados en concepto de coparticipación y regalías. Como resultado, el neto efectivamente transferido a la comuna se ubicó en $24.394.470.329.

Ese desempeño quedó por debajo del registrado por Cipolletti, que cerró el ejercicio con $25.309.924.749 en recursos netos transferidos por parte de Provincia. Si bien la ciudad del Alto Valle recibió montos menores en los ítems de coparticipación bruta y regalías, el resultado final -que termina siendo altamente favorable para las finanzas locales- se explica por el menor nivel de retenciones aplicado, que totalizaron apenas los $5.545 millones.

Medido por habitante, el reparto también muestra diferencias significativas. Aunque Bariloche concentra el mayor volumen de recursos brutos, el monto neto que se recibe por vecino resulta sensiblemente inferior al de Cipolletti.

En concreto, la ciudad cordillera obtuvo durante el último año unos $170 mil por habitante, tomando como referencia una población de 136.381 personas, según el Censo 2022. En Cipolletti, en cambio, el índice per cápita asciende a unos $239 mil, con una población de 105.647 habitantes.

La relación también varía, de forma considerable, si se analiza el resto de las principales ciudades de la provincia: