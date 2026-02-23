La historia de la "diablita jujeña" de Roca que Cazzu subió al escenario de la Manzana

Cazzu le hizo un guiño a sus raíces con una invitada especial al escenario. La historia de Miriam, la fanática que bailó en la Fiesta Nacional de la Manzana.

Cazzu invitó a una "diablita jujeña" al escenario de la Fiesta Nacional de la Manzana.

La tercera y última noche de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 arrancó con una fuerte impronta del norte argentino. Cazzu fue la encargada de abrir la jornada final y lo hizo con un show cargado de identidad, mística y conexión con el público.

Minutos antes de interpretar “Jujuy Estrellado” , su reciente tema del álbum Latinaje, la artista sorprendió al invitar a subir al escenario a una fanática que estaba caracterizada como diablita del carnaval jujeño.

“Yo vengo desde la otra punta, nací en Jujuy y hace unos días compartí una canción que hice sobre mi tierra y quiero cantarla con vos. Vení, subí” , lanzó la artista al ver a la mujer caracterizada.

diablita jujeña fiesta de la manzana

Ya arriba del escenario, Cazzu la abrazó y bailó con ella al típico estilo de las festividades del norte. La escena terminó de aportar emoción y color a una noche colmada de expectativas.

“La considero un reflejo”

Detrás del disfraz estaba Miriam, una vecina de Roca y fanática de Cazzu, que preparó especialmente el traje para sorprenderla durante el show. En diálogo con LM Cipolletti, contó que considera a la cantante un ejemplo de resiliencia y que la sigue desde hace tiempo.

“Estoy feliz y emocionada. La admiro totalmente, me parece súper resiliente. Tengo 52 años y la considero una persona en la que me reflejo”, expresó sobre su conexión con la artista.

Miriam es titiritera y, cuando se enteró de la visita de Cazzu a la ciudad, decidió preparar un homenaje especial. En un primer momento pensó en hacer un títere gigante, pero eso no le iba a permitir acercarse al escenario. Fue entonces cuando optó por confeccionar un traje típico de la tierra natal de la cantante.

cazzu fiesta de la manzana (1)

“Hace 10 días, cuando vi el video de ‘Jujuy Estrellado’, se me ocurrió hacer el traje”, relató.

La mujer aseguró que se emocionó hasta las lágrimas cuando la artista le expresó su alegría por sentir una parte de su provincia presente en el show de la Manzana. “Estoy agradecida a la vida, a mi creatividad y a ella”, concluyó Miriam, todavía conmovida al bajar del escenario.