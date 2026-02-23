"Fuerza": el mensaje de Lali Espósito a los trabajadores en el cierre de la Fiesta de la Manzana

La estrella pop cerró la Fiesta de la Manzana ante miles de personas. Cantó su hits, jugó con el público y dejó un mensaje en torno a la reforma laboral.

Lali cerró su gira nacional en la Fiesta Nacional de la Manzana.

La tercera y última noche de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 tuvo un cierre a pura potencia y emoción. Sobre el escenario mayor “Carlos Soria”, Lali Espósito no solo desató la euforia de miles de fanáticos, sino que también dejó un mensaje con fuerte contenido político, dirigido especialmente a los trabajadores , en el contexto de la reforma laboral que atraviesa el país.

Ante una multitud que colmó el predio municipal de Roca , la artista combinó sus hits con su típico humor y carisma . Fue en uno de esos pasajes, en la previa del tema “Fanático”, cuando tomó el micrófono y protagonizó un intercambio que se robó la noche.

“Y ya lo ve, el que no salta votó a Milei”, comenzaron a cantar desde el público. Lejos de esquivar la situación, Lali respondió: “Y alguien lo votó, y está bien” , marcando una postura conciliadora ante el cántico de sus fans.

Segundos después, aprovechó para dejar un mensaje más amplio, en medio del debate por la reforma laboral, que aún debe volver al Senado: “Fuerza a los trabajadores y trabajadoras de toda la Argentina. Fuerza”, expresó con firmeza.

Las palabras fueron recibidas con aplausos y gritos de apoyo. No es la primera vez que la cantante se pronuncia sobre temas de actualidad o que su nombre esté vincule a cruces públicos con el presidente Javier Milei. Esta postura la convirtió en una voz influyente dentro del debate cultural y político.

Un cumpleaños y cierre de gira para Lali

Otro de los momentos destacados de la noche fue cuando la artista interrumpió el show para celebrar el cumpleaños de una integrante de su equipo.

“Una compañera divina cumple años. Es nuestra querida Nicky. General Roca te va a cantar el feliz cumpleaños de esta manera”, pidió, invitando a todo el predio a sumarse al saludo.

La escena aportó un tono íntimo y festivo a una noche cargada de energía.

Tras ello, Lali agradeció al público valletano y remarcó que el show en Roca marcó el cierre de su tour por Argentina, antes de sus dos presentaciones previstas el 6 y 7 de junio en el estadio de River.