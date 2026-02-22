Operativos sorpresa en Cipolletti: detuvieron a un prófugo y secuestraron una decena de vehículos
La Brigada Motorizada de Apoyo y personal de Tránsito desplegaron un intenso operativo de prevención en distintos puntos estratégicos de Cipolletti. Detuvieron a un prófugo y se secuestraron múltiples vehículos.
La ciudad de Cipolletti vivió un intenso comienzo del fin de semana con operativos sorpresa de prevención y seguridad llevados a cabo por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y personal de Tránsito Municipal. La acción rápida y coordinada permitió detener a un prófugo con pedido de captura vigente, además de secuestrar vehículos y motocicletas por diversas irregularidades.
Durante los operativos desplegados en distintos puntos estratégicos de la ciudad el viernes por la noche, la BMA puso a disposición de la Fiscalía a un sujeto con pedido de captura desde diciembre de 2025, solicitado por el juzgado local. El hombre fue trasladado a la Comisaría 32, cumpliéndose con todas las formalidades judiciales.
Además, se secuestraron tres vehículos y diez motocicletas por distintas infracciones, desde falta de documentación hasta circulación en condiciones irregulares.
Operativos cerrojo y prevención nocturna
En la noche del viernes, la brigada motorizada realizó operativos cerrojo y de control en calles clave, donde se detectaron motocicletas con caños de escape libre, conductores alcoholizados y personas circulando sin papeles. Todo el procedimiento se desarrolló en conjunto con el personal de Tránsito Municipal, que intervino y remitió los rodados a disposición del juzgado de faltas correspondiente.
La coordinación entre BMA y Tránsito Municipal busca garantizar seguridad y reducir riesgos en las calles, además de desincentivar la circulación irregular y conductas peligrosas al volante. Los operativos sorpresa se reiterarán en distintos sectores de la ciudad para mantener la prevención y el control.
Fin de semana de controles: infracciones de tránsito y un caso de alcoholemia extremo
Durante el comienzo de fin de semana se intensificaron los controles de tránsito en Allen con el objetivo de reforzar la seguridad vial al identificar a los conductores que transitan bajo los efectos del alcohol y sin la documentación correspondiente. El operativo culminó con tres casos de alcoholemia positiva y el secuestro de una motocicleta por infracción a los requisitos exigidos.
Los procedimientos se desarrollaron en puntos estratégicos de la localidad, con la participación del personal de la Comisaría 6º, canes, Bici Policía y efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).
Los dispositivos se desarrollaron de manera articulada con la Dirección municipal de Tránsito y Transporte, incorporando controles de alcoholemia para promover una circulación más segura. La presencia policial se distribuyó en distintos sectores de la ciudad para prevenir conductas de riesgo.
