Orden y control: así fue el despliegue policial que dejó secuestros de vehículos y demorados

Efectivos de Cipolletti y Cinco Saltos participaron de un amplio despliegue policial que dejó 19 motos secuestradas y personas demoradas por intentar evadir controles.

Un amplio operativo de saturación desplegado por la Policía de Río Negro dejó como saldo múltiples secuestros de motos y vehículos, decenas de infracciones y personas demoradas, tras una serie de controles intensivos realizados en la ciudad de Cinco Saltos , con participación de distintas divisiones y apoyo de efectivos de Cipolletti .

El procedimiento comenzó en la tarde del viernes y se extendió hasta altas horas de la madrugada del sábado. Estuvo encabezado por personal de la Comisaría 7ª, con intervención de la Brigada Motorizada de ambas localidades, agentes dependientes de la Unidad Regional Quinta y personal de Tránsito Municipal, en un trabajo articulado que “busca reforzar la prevención dentro del ejido urbano”, según señalaron desde la fuerza policial.

Según se informó, durante el operativo se secuestraron 19 motocicletas : tres por alcoholemia positiva , 16 por falta de documentación y por presentar modificaciones antirreglamentarias, principalmente en los caños de escape. Además, fueron retenidos cuatro vehículos particulares tras dar positivo en los controles de alcohol en sangre .

operativos policia cinco saltos (2) Durante los procedimientos, personal de la comisaría 7° realizó controles aleatorios a personas en espacios públicos. Gentileza

En total se labraron 27 actas de infracción y se demoró a cuatro personas que intentaron entorpecer el procedimiento y se negaron a colaborar con los agentes. Paralelamente, se realizaron recorridas preventivas en plazas y espacios públicos, con el objetivo de reforzar la presencia policial y llevar tranquilidad a los vecinos.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intervenciones continuarán realizándose de manera sorpresiva y en distintos días y horarios. “Los controles van a seguir”, remarcaron, al tiempo que subrayaron la importancia del trabajo conjunto entre Policía y áreas municipales para abordar problemáticas vinculadas al tránsito, la seguridad vial y la convivencia urbana.

operativos policia cinco saltos (3) 19 motos secuestradas por alcoholemia positiva y 16 por falta de documentación. Gentileza

Controles interprovinciales por la Fiesta de la Confluencia

El despliegue preventivo no se limitó a la zona urbana. En paralelo, y en el marco del operativo especial montado por la Fiesta Nacional de la Confluencia, efectivos policiales de Cipolletti, Cinco Saltos y Barda del Medio llevaron adelante controles vehiculares en los principales pasos interprovinciales que conectan con Neuquén Capital.

Los procedimientos se extenderán hasta la madrugada del lunes y apuntan a garantizar traslados seguros tanto para quienes asisten al evento como para el resto de los usuarios de rutas y accesos a la capital neuquina.

En esta primera etapa del operativo, se controlaron 888 vehículos mediante alómetro, el dispositivo que permite detectar alcohol en el aliento. Como resultado, se labraron 41 actas de infracción, se dispuso una prohibición de circular y se procedió al retiro de cinco cédulas vehiculares que no se encontraban vigentes.

control tercer puente.jpg Sobre los ingresos a Cipolletti, Cinco Saltos y Barda del Medio, se intensifican los controles hasta el lunes a la madrugada por la Fiesta Nacional de la Confluencia. Archivo

Además, se registraron siete alcoholemias positivas, situación que derivó en la retención de una licencia de conducir conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito. También se secuestraron cuatro vehículos por distintas faltas a la normativa actual.

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que este esquema forma parte de un dispositivo preventivo integral, pensado especialmente por estas fechas de alta circulación vehicular y concentración de personas. El objetivo central es reducir riesgos, prevenir siniestros viales y desalentar conductas imprudentes al volante, como el consumo de alcohol, la falta de documentación o el uso de vehículos en condiciones irregulares.