Un hombre fue acusado de atacar violentamente a un menor para robarle la bici

Junto a un cómplice que escapó sorprendieron al joven en el barrio Flamingo. La policía atrapó a un sospechoso en las 1200 con el rodado en su poder. Queda en prisión preventiva.

La bicicleta robada al adolescente fue encontrada en poder de un sujeto, que fue imputado y quedó preso acusado de habérsela robado tras darle una patada y encañonarlo.

El Ministerio Publico Fiscal formuló cargos a un hombre por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego” y se dispuso que quede en prisión preventiva.

La medida requerida fue por el violento robo de una bicicleta a un adolescente en la plaza del barrio Flamingo de Cipolletti.

Según expresó la Fiscalía en la audiencia realizada el último viernes, el hecho ocurrió el miércoles 4 de febrero alrededor de las 4:35 de la madrugada en la en la esquina de las calles Teniente Ibáñez y Río Negro.

En esas circunstancias de tiempo y lugar, un adolescente de 14 años de edad, circulaba en su bicicleta rodado 29 cuando fue interceptado por el imputado quién se encontraba acompañado de otro sujeto que aún no pudo ser identificado.

Lo bajó de una patada y lo amenazaron con un arma

La acusación detalla que actuando en forma coordinada y distribuyéndose las tareas, el detenido le pegó una brutal patada al menor, arrojándolo del rodado, mientras que el otro delincuente lo apuntó con un arma de fuego tipo pistola, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada. De esa manera se apoderaron de la bicicleta y escaparon del lugar.

Minutos más tarde, tras presentar el damnificado la denuncia en una comisaría, Policías de la Subcomisaría 79° del barrio 1200, detuvieron a uno de los asaltantes en el mismo conglomerado habitacional. La vestimenta que lucía fue clave para identificarlo. Pero además tenía en su poder la prueba incontrastable: la bicicleta sustraída. El hombre había sido trasladado a la Comisaría 24° del barrio Don Bosco en calidad de detenido, mientras que el rodado quedó secuestrado y a disposición de la Justicia.

Plaza barrio Flamingo

En la audiencia de formulación de cargos la defensora oficial que asistió al imputado no cuestionó los hechos ni la calificación legal, sin embargo, adelantó que la teoría del caso en la que trabajarán será la relativa al encubrimiento. Es decir, postula que no fue el autor del robo, sino que recibió la bici.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Además, a solicitud de la fiscal y fundado en los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, dispuso la prisión preventiva mientras dure la investigación.

Lo pescaron con una moto robada

Por otra parte, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti, junto a efectivos de la Comisaría Cuarta demoraron a un hombre que se movilizaba en una moto denunciada como robada por el barrio Los Olmos, ubicado en proximidades del Labraña.

El procedimiento se llevó a cabo el último viernes, cuando los uniformados detectaron que el sujeto circulaba a bordo del rodado, marca Keeway y en estado flamante, que había sido robado durante la madrugada de ese mismo día.

Detenido Los Olmos moto robada

El hombre fue identificado y trasladado a la unidad policial en calidad de demorado en una causa caratulada por el momento como encubrimiento, mientras que el vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.