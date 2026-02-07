Fotomultas: el Municipio instalará cámaras en más semáforos

El Municipio planea llegar a 28 esquinas bajo control de cámaras para hacer fotomultas a quienes crucen en rojo. Notificarán por escrito a los infractores.

Las fotomultas ya realizan siete de cada diez infracciones municipales y esa proporción seguirá aumentando. El Municipio de Cipolletti planea tener en funcionamiento 28 cámaras en el corto plazo, en lugar de las diez iniciales, según informaron desde el Ejecutivo.

El proyecto contempló originalmente 60 unidades de monitoreo de infracciones por lo que en el transcurso del año llegará casi al 50% de ejecución. A las diez cámaras originales ya se sumaron cuatro, aseguraron fuentes del área de inspección, mientras que el Ejecutivo proyecta colocar otras diez.

Las cámaras captan registros en foto o video del cruce en rojo de los semáforos una infracción considerada grave, aunque con una sanción mucho más leve que otras faltas comunes en la ciudad, como conducir alcoholizado. La multa por cruzar en rojo el semáforo es de hasta 100 SAM y actualmente ronda los 100 mil pesos.

Los números de las fotomultas

En el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, la Municipalidad de Cipolletti registró un total de 6715 actas de infracción. El mayor porcentaje de estas sanciones corresponde a las captadas por el sistema de fotomultas, o fotorojo, que representan la mayoría de las sanciones emitidas.

Foto Rojo : 4717 actas, un 70.25% del total.

: 4717 actas, un del total. Actas varias: 1721 actas, que constituyen el 25.63% del total. Dentro de esta categoría, la mayoría (84.54%) son infracciones de Tránsito: alcoholemia, falta de documentación y licencia vencida o retenida, representan porcentajes menores del total de actas.

Los datos fueron detallados por la auditoría permanente de la Contraloría Municipal y tienen correlato mes a mes, incluso con mayor incidencia. En enero de 2025 las multas por cámara fueron el 85% del total; en febrero 81%; en marzo representaron el 74% y en abril el 73%.

MAPA CAMARAS FOTO ROJO CIPOLLETTI El Municipio ampliará la cantidad de semáforos con fotomultas en Cipolletti.

El mes con menor incidencia de las fotomultas en el total de sanciones fue septiembre, cuando representaron el 44 por ciento del total. En el inicio de 2026, también quedaron por debajo del promedio, siendo el 56% del total.

Desde el Ejecutivo cipoleño aún no precisaron qué esquinas sumarán control por cámaras. Es uno de los aspectos bajo análisis sobre el programa. El otro, tiene que ver con el cobro de esas multas, que es muy bajo. Hasta ahora son los conductores quienes tienen que buscar posibles infracciones a través del sitio oficial del Municipio o se sorprenden cuando quieren hacer un trámite como la renovación del carnet de conducir.

El Municipio advirtió que comenzará a notificar a los infractores por correo electrónico y por correo al domicilio. Al igual que en las multas que realizan radares, la sanción será a nombre del titular el vehículo infraccionado. Según trascendió, solo uno de cada cuatro conductores detectados cruzando en rojo pagó la multa correspondiente.

Nuevo semáforo en Cipolletti

Durante la semana se llevó a cabo el pintado de las sendas peatonales en las cuatro esquinas de la intersección de calles Santa Cruz y Ceferino Namuncurá, dónde próximamente se instalará un nuevo semáforo.

Los aparatos de señalización vial con cronómetro "serán instalados como parte del plan de semaforización que lleva adelante el Municipio, con el fin de mejorar la seguridad vial en diferentes sectores de la ciudad", se informó desde el Municipio. Ya se ejecutaron también los pozos para la instalación de las columnas.

La gestión del intendente Rodrigo Buteler colocó siete semáforos y se advirtió que el objetivo es llegar a "diferentes puntos de la ciudad donde se requiere reordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial".