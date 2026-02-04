El impacto de las fotomultas en Cipolletti: hacen 7 de cada 10 infracciones

Según datos oficiales, el sistema de fotomultas realiza la gran mayoría de las infracciones. Funcionan solo en diez esquinas de alto flujo vehicular.

Las diez esquinas de Cipolletti que tienen cámaras para hacer fotomultas son escenario del 70 por ciento de las infracciones que hace el Municipio. Pasar en rojo o pisar la senda peatonal son las faltas más comunes que cometen lo cipoleños según el registro interno del Municipio.

En el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, la Municipalidad de Cipolletti registró un total de 6715 actas de infracción. El mayor porcentaje de estas sanciones corresponde a las captadas por el sistema de fotomultas, o fotorojo , que representan la mayoría de las sanciones emitidas.

Las cámaras de fotomultas están ubicadas en diez esquinas estratégicas de la ciudad con el objetivo de sancionar el cruce de semáforos en rojo y la invasión de sendas peatonales. La Municipalidad de Cipolletti ha puesto a disposición un Mapa Foto-rojo en su sitio web oficial para que los ciudadanos puedan consultar las ubicaciones exactas y verificar sus multas en línea.

Las 10 ubicaciones donde se registran las infracciones por cruce de semáforo en rojo e invasión de senda peatonal son:

Ceferino Namuncurá y Mariano Moreno

Alem y Circunvalación

Luis Toschi y Los Coihues

Italia y Roca

Mengelle y Santa Cruz

Villegas y Roca

25 de Mayo y Alem

Belgrano y Fernández Oro

Mengelle y Fernández Oro

Mariano Moreno y Ceferino Namuncurá

cruce rojo cipolletti

Estas ubicaciones fueron seleccionadas por el Municipio "tras un análisis de los puntos con mayor índice de accidentes viales reportados", según se informó.

Las infracciones detectadas por las cámaras son informadas a través del sitio oficial del Municipio. Hay que ingresar el número de patente del vehículo y el sistema notifica que si hay sanciones. Se debe tener en cuenta que las actas suelen estar disponibles a las 72 horas hábiles de la infracción.

Costo de la fotomulta

El valor de las multas en Cipolletti se rige por la Sanción Administrativa Municipal, cada unidad equivale al precio de un litro de nafta súper en la estación de servicios del Automóvil Club, aunque la actualización no es automática. Actualmente, el Juzgado de Faltas mantiene el valor del SAM en 995 pesos. La multa por cruzar en rojo el semáforo es de hasta 100 SAM, por lo que los infractores pueden recibir castigos de hasta 99.500 pesos.

El valor actual de la nafta súper en Cipolletti e superior al que reconoce el Juzgado, por lo que podría ser actualizado en el corto plazo y eso elevaría el monto a pagar por quienes cruzan en rojo o frenan sobre la senda peatonal.

Las infracciones pueden ser objetadas, pero con escasa probabilidad de éxito. Entre noviembre y enero se anuló menos del 1% de todas las sanciones realizadas por el Municipio.