Director de hospital corrió al ladrón que le robó el celular: era un empleado

El incidente generó una fuerte conmoción en el establecimiento, donde hubo gritos y corridas. Una versión indica que el acusado es paciente de salud mental.

Un empleado del hospital de Villa Regina fue detenido por el robo del teléfono al director del hospital, quien lo corrió hasta el exterior del edificio.

Un escándalo estalló en las últimas horas en el hospital de Villa Regina, donde un empleado fue detenido acusado de haberle robado el teléfono al director, Pablo Romera.

El hecho ocurrió el último martes en horas de la mañana y provocó tensión y miedo entre los pasillos del establecimiento, donde a esa hora transitaba una multitud de pacientes y trabajadores , que se vieron sorprendido por un desconcierto de gritos y corridas.

Medios locales destacan que el propio damnificado , al advertir el faltante del aparato y haber localizado al sospechoso en el lugar, lo corrió hasta llegar a la calle , donde lo pudo atrapar.

Luego Romera alertó a la policía, por lo que concurrieron efectivos de la Comisaría 5ta, quienes se llevaron preso al hombre, que tiene 52 años de edad, informaron fuentes de la fuerza.

El celular estaba en la oficina del director

En la denuncia que presentó posteriormente, el directivo relató que había dejado el celular marca Samsung S25 en su oficina y, al regresar, advirtió que había desaparecido.

En la declaración sostuvo que recordó que había visto al empleado cerca del sector y que, después de perseguirlo, encontró el aparato entre las ramas de un árbol dentro del predio de la misma institución.

Desde la policía se informó que el sospechoso fue retenido en una oficina del hospital hasta la llegada del personal policial, “cuya rápida intervención permitió aprehender al hombre y recuperar el dispositivo”.

El acusado fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Fiscalía de turno, imputado por el delito de hurto. Más tarde recuperó la libertad. Una versión publicada por el diario digital LCR indica que el hombre atravesaría una situación psiquiátrica o problemas de salud mental. Se presume que esa circunstancia será tenida en cuenta al momento de evaluar el seguimiento de la causa.