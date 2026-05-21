Cipolletti LMCipolletti Vuelco Un muerto por el vuelco de una camioneta en la ruta entre la Isla Jordán y Las Perlas

El accidente se produjo durante la mañana en un sector de campo conocido como Casa Blanca. Iban otras dos personas en el vehículo que fueron trasladadas en ambulancia. + Agregar LMCipolletti.com en







El conductor de un vehículo murió al volcar en la ruta que va desde la Isla Jordán a Balsa Las Perlas. Fue la mañana de este jueves. Gentileza

Un hombre murió al volcar el vehículo que conducía por la Ruta 76, de ripio y tierra, en el tramo que lleva desde la Isla Jordán a Balsa Las Perlas. Otras dos personas que se trasladaban en el vehículo habrían sufrido heridas, aunque su estado no había sido informado oficialmente. Habían sido trasladadas en una ambulancia a un centro asistencial.

Hasta el momento, no se confirmó la identidad de las víctimas ni su procedencia.

El accidente se produjo alrededor de las 8 de la mañana en un sector inhóspito y de poco tránsito conocido como Casa Blanca. Según trascendió, el rodado —presuntamente una camioneta Ford EcoSport color gris— se dirigía desde la Isla Jordán en dirección a Las Perlas.