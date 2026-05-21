Un muerto por el vuelco de una camioneta en la ruta entre la Isla Jordán y Las Perlas
El accidente se produjo durante la mañana en un sector de campo conocido como Casa Blanca. Iban otras dos personas en el vehículo que fueron trasladadas en ambulancia.
Un hombre murió al volcar el vehículo que conducía por la Ruta 76, de ripio y tierra, en el tramo que lleva desde la Isla Jordán a Balsa Las Perlas. Otras dos personas que se trasladaban en el vehículo habrían sufrido heridas, aunque su estado no había sido informado oficialmente. Habían sido trasladadas en una ambulancia a un centro asistencial.
Hasta el momento, no se confirmó la identidad de las víctimas ni su procedencia.
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El accidente se produjo alrededor de las 8 de la mañana en un sector inhóspito y de poco tránsito conocido como Casa Blanca. Según trascendió, el rodado —presuntamente una camioneta Ford EcoSport color gris— se dirigía desde la Isla Jordán en dirección a Las Perlas.
Personal de la Subcomisaría 82 se había trasladado hasta el lugar. También habían convocado al equipo del Gabinete de Criminalística, que se abocó a realizar las pericias que deberán determinar las causas del fatal incidente. El tránsito vehicular había sido interrumpido para permitir la labor de los uniformados.
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