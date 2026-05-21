Educación confirmó cuándo se habilitará la ESRN 161 de Cipolletti

El Consejo Escolar confirmó la habilitación parcial del edificio en el Distrito Vecinal; será por etapas mientras sigue la obra.

Tras meses de incertidumbre y reclamos sostenidos por parte de la comunidad educativa, finalmente el Consejo Escolar de Cipolletti confirmó avances concretos en la obra de la ESRN 161 del Distrito Vecinal. Según informaron oficialmente, el edificio podrá comenzar a utilizarse de manera, lo que permitiría mejorar las condiciones actuales de cursado.

La novedad fue comunicada por el coordinador del Consejo Escolar, Adrián Carrizo a LM Cipolletti , quien brindó precisiones sobre el estado de los trabajos y los plazos previstos. “Luego de llevar a cabo el traspaso de contrato, la empresa ECA se hace cargo y retoma los trabajos pendientes de ejecución”, explicó, marcando un punto de inflexión en una obra que había sufrido demoras y paralizaciones.

Actualmente, el edificio presenta un avance del 73%, una cifra que refleja que gran parte de la infraestructura ya está construida, aunque restan etapas clave para su finalización total. En ese marco, desde Educación definieron una estrategia para habilitar sectores específicos en el corto plazo.

La decisión apunta a priorizar aquellos espacios esenciales para el funcionamiento escolar. “Pudimos acordar que se priorice la finalización de una primera etapa correspondiente a las aulas, sanitarios y área de gobierno”, detalló Carrizo. Esto permitirá que estudiantes y docentes puedan comenzar a utilizar el edificio, aunque la obra continúe en otros sectores.

ECP ESCUELA ESRN 161 (11) Los trabajos se desarrollan en el establecimiento ubicado en el Distrito Vecinal de Cipolletti. Estefania Petrella

Habilitación parcial en el corto plazo

De acuerdo a las estimaciones oficiales, esta primera etapa podría estar concluida en un plazo de entre 60 y 70 días, siempre y cuando no surjan inconvenientes. “Este sector tiene avanzado la pintura e instalación de artefactos de iluminación, por lo que prevemos una finalización en ese período”, indicó el funcionario.

La habilitación parcial representa una respuesta concreta a los reclamos de las familias, que desde hace más de un año exigen condiciones adecuadas para el dictado de clases. Actualmente, los estudiantes cursan en el Centro Integrador Comunitario (CIC), un espacio que fue dispuesto como solución transitoria, pero que presenta limitaciones en cuanto a capacidad.

ECP ESCUELA ESRN 161 (8) En aproximadamente dos meses, los estudiantes podrán comenzar su nueva etapa de estudio en el edificio escolar. Estefania Petrella

Seguimiento conjunto con la comunidad educativa

Otro de los puntos destacados es la implementación de un monitoreo conjunto entre las autoridades y la comunidad educativa. Según explicó Carrizo, se establecieron reuniones periódicas con directivos y el centro de estudiantes para seguir de cerca el avance de la obra.

“En reuniones periódicas que establecimos con la escuela y el centro de estudiantes acordamos hacer un seguimiento en conjunto”, señaló. En esa línea, adelantó que esta misma semana se llevará a cabo un nuevo encuentro para actualizar la información sobre los trabajos. No obstante, los padres de la institución confirmaron a este medio que, en todo el proceso, no los han convocado ni se han reunido para conocer mayores detalles.

Este esquema busca aportar transparencia y generar confianza en un proceso que estuvo marcado por la falta de certezas durante largos períodos.

ECP ESCUELA ESRN 161 (3) Estefania Petrella

Una obra que continuará por etapas

Mientras se avanza en la habilitación del sector principal, el resto del edificio seguirá en construcción. Entre las tareas pendientes se encuentran obras exteriores y espacios complementarios como el playón deportivo, el gimnasio al aire libre y el Salón de Usos Múltiples (SUM).

“La obra se delimitará para continuar con los trabajos finales en el exterior”, explicó Carrizo, y agregó que los plazos de esas etapas serán comunicados a medida que se registren avances concretos.