Los padres de la Escuela 161 lograron que la ministra de Educación visite la obra

Tras la insistencia de los padres y estudiantes, la ministra Patricia Campos recorrió la obra paralizada de la ESRN 161 y confirmó la reactivación para culminar el edificio.

Estudiantes de la ESRN 161 recorrieron lo que promete ser su nuevo edificio escolar en 2026.

Tras semanas de insistencia y reclamos públicos, las familias de la Escuela Secundaria 161 de Cipolletti consiguieron que la ministra de Educación de Río Negro, Patricia Campos , recorra la obra del establecimiento junto al intendente Rodrigo Buteler y la consejera escolar Beatriz Constantinidis , acompañada por estudiantes, directivos y padres que no bajaron los brazos frente a la falta de respuestas oficiales.

La visita no fue casual, ni parte de la agenda planificada del Gobierno provincial. Fue producto directo de la presión sostenida de la comunidad educativa y de la visibilización del reclamo. Desde el inicio del ciclo lectivo, las familias denunciaron que la Escuela Secundaria 161 había sido creada en los papeles pero sin edificio propio, y que en la actualidad funciona de manera provisoria en el CIC municipal, un espacio cedido por la Municipalidad a pedido de los padres.

Este antecedente es clave: la primera solución temporaria, cursar en el CIC, también fue fruto de la movilización de los padres, que a comienzos de año reclamaron para que sus hijos no quedaran sin clases. Hoy, esa misma perseverancia forzó la presencia de la máxima autoridad educativa en la provincia.

E.C.P ESCUELA 161 DISTRITO (71) La Ministra de Educación encabezó la recorrida tras la demanda e incertidumbre de los padres. Estefania Petrella

La recorrida por la obra de la Escuela 161

Durante la visita, los alumnos pudieron ingresar junto a sus familias a la construcción ubicada en el Distrito Vecinal, allí constataron los avances que habían sido paralizados pero que le resta un poco porcentaje para su finalización.

Cristina González, una de las madres presentes, mencionó a LM Cipolletti: “Nos dijeron que la obra tiene un 70% de avance. Prometieron que nuestros hijos seguirán en el CIC hasta que se produzca la mudanza oficial”.

Fuentes de este medio, anunciaron que antes de finalizar el mes, está prevista la firma del convenio de reactivación con la empresa constructora.

E.C.P ESCUELA 161 DISTRITO (76) Si bien la obra cuenta con un 70% de avance, la finalización demandará siete meses aproximados. Estefania Petrella

¿Cuándo estará lista la escuela?

Según informaron las autoridades educativas a las familias, la obra demandará unos siete meses de trabajo una vez reactivada. Eso proyecta una inauguración para abril de 2026, en paralelo al inicio del ciclo lectivo. La empresa a cargo sería ECA S.A, aunque todavía no se dieron precisiones sobre los alcances del convenio ni sobre el plan de finalización.

El dato encendió nuevas alarmas: si los plazos se cumplen, el inicio del próximo ciclo lectivo volverá a encontrar a los estudiantes sin edificio propio.

El panorama genera interrogantes adicionales. Uno de los principales es qué ocurrirá con los alumnos de primer año que ingresen a la ESRN 161 en 2026. El CIC, donde hoy estudian 53 chicos con 17 docentes, ya no puede sostener más matrícula: carece de aulas suficientes, espacios de recreación y servicios básicos para una secundaria.

A esto se suma otra decisión informada durante la visita: cuando se inaugure, el edificio será compartido. Por la tarde funcionará la ESRN 161 y por la mañana se instalará allí una escuela primaria aún no confirmada. Si bien la oficialización del cambio de categoría del establecimiento a “ESRN 161” trajo alivio, la idea de compartir las instalaciones despertó nuevas dudas en la comunidad.

E.C.P ESCUELA PRIMARIA CREAR DISTRITO (9) En el proyecto original, la escuela iba a ser dirigida a una primaria. Ahora les confirmaron que el cambio es oficial y será ESRN. Estefania Petrella

Las familias remarcaron a las autoridades que la falta de información oficial fue lo que potenció la angustia y el reclamo. “La visibilización de nuestra preocupación fue lo único que trajo resultados. Si no nos hubiéramos movido, hoy la obra seguiría olvidada”, coincidieron varios padres en diálogo con LM Cipolletti.

Advirtieron además que no se conformarán con promesas: “Vamos a seguir de cerca cada avance. No nos vamos a dormir en los laureles porque se trata de la educación de nuestros hijos”, señalaron durante el recorrido.

padres ESRN 161 cipolletti Los padres venían reclamando certezas y mayor comunicación, ante el silencio oficial y la falta de reactivación de la obra. Alejo Maimo

Una lucha que no termina

La visita de la ministra Campos fue un paso importante, pero no resuelve la cuestión de fondo. La escuela 161, creada en 2024, aún no existe como edificio y depende de un espacio municipal prestado. La falta de transporte escolar y las condiciones limitadas del CIC agravan la situación cotidiana de los alumnos, que estudian sin biblioteca, laboratorio ni espacios adecuados.

Las familias saben que todavía queda un camino largo por recorrer. Sin embargo, destacan que su insistencia logró que la problemática llegara a la agenda provincial. El desafío ahora será que los compromisos asumidos se cumplan y que, finalmente, Cipolletti pueda contar con una secundaria que deje de ser una promesa y se convierta en una realidad para cientos de jóvenes.