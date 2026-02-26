Habilitaron el tránsito en Santa Cruz: qué falta para terminar las obras de la rotonda
El Municipio liberó el tránsito por calle Santa Cruz y detalló todos los trabajos complementarios pendientes para terminar el proyecto.
El Municipio de Cipolletti anunció que quedó habilitado el tránsito sobre calle Santa Cruz, entre Buenos Aires y San Luis, luego de que se finalizaran los trabajos de colocación de hormigón en el sector aledaño a la rotonda.
La pavimentación forma parte de la obra de la rotonda de San Luis y Santa Cruz, que permitirá optimizar la circulación vehicular y la seguridad vial del sector.
El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, explicó que "hemos dejado habilitada Santa Cruz, ya se hizo el trabajo de un pluvial muy importante que conecta ese sector, que permite que el cruce no tenga más problemas de inundación, se hicieron lo badenes, y se generó todo el asfaltado hasta la traza de la rotonda dónde estamos esperando que Edersa realice el corrimiento de las columnas y así poder terminar con el trabajo”.
La obra “rotonda San Luis – Santa Cruz y obras complementarias” tiene un porcentaje de avance del 60%, y es una obra municipal llevada a cabo por la empresa adjudicada Quidel.
Qué falta para terminar las obras en la rotonda
En cuanto al detalle de la obra, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se detallaron los trabajos a realizar en cada sector:
-Apertura de calle Paso: se estima que el trabajo comenzará el jueves 5 de marzo, contempla excavación, cordón cuneta y losa de hormigón armado. Tiene un plazo de 20 días corridos.
-Zona Loteo Pizarro: se estima el inicio de los trabajos el día lunes 16 de marzo realizando excavación y cordón cuneta. Tiene un plazo de ejecución de 25 días corridos.
-Curvas sobre Mariano Moreno – Rivadavia: las tareas previstas para esta zona como cordón cuneta, asfaltado y la intervención en la calle Saavedra, están sujetas al avance del trabajo de Edersa.
Desde la dirección de obras se informó que los trabajos continúan avanzando de manera progresiva en los distintos sectores, con el objetivo de minimizar las molestias al tránsito y a los vecinos, garantizando al mismo tiempo la calidad y seguridad de la obra.
