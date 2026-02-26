Cómo sacar el boleto estudiantil en Cipolletti paso a paso

Con el inicio de clases, Cipolletti activa el boleto estudiantil. Cómo gestionarlo y qué beneficio rige para viajar entre ciudades de Río Negro.

Ya se encuentra disponible la renovación del Boleto Estudiantil en Cipolletti para el transporte público.

Con el inicio del ciclo lectivo listo para iniciar la próxima semana, el Municipio de Cipolletti puso en marcha el proceso de renovación y emisión de los boletos estudiantiles para el transporte urbano , una herramienta clave para garantizar el acceso a la educación de cientos de alumnos de nivel primario y secundario en la ciudad. A la par, el Gobierno de Río Negro ratificó la continuidad del descuento del 50% en el transporte interurbano para estudiantes universitarios y terciarios, ampliando el alcance del beneficio en toda la provincia.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte informaron que el trámite de renovación se realiza de manera online , a través del sitio oficial del sistema SUBE local . El procedimiento apunta a simplificar la gestión y evitar traslados innecesarios, en línea con la digitalización de servicios municipales que viene impulsando la ciudad.

Constancia de alumno regular actualizada

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Tarjeta SUBE registrada

Una vez cargada la documentación, el sistema procesa la solicitud y habilita el beneficio para su uso en el transporte urbano.

En tanto, quienes deban tramitar el boleto por primera vez, ya sea por inicio de escolaridad o por extravío, deberán presentarse de manera presencial en la Delegación Municipal ubicada en Brentana 571. La atención se realiza de lunes a viernes, de 7.30 a 13 horas, y es obligatorio concurrir con la constancia de alumno regular y el DNI.

Puntos SUBE Cipolletti Para saber si se encuentra correctamente validada la tarjeta SUBE, se puede buscar un tótem en distintos puntos de la ciudad o ingresar a www.argentina.gob.ar/SUBE Captura

Un beneficio clave en el inicio de clases

La renovación del boleto estudiantil se da en un contexto marcado por el regreso progresivo de las familias tras el receso de verano y la inminente vuelta a las aulas. En este escenario, el transporte se convierte en un factor central para la organización cotidiana de miles de hogares.

El beneficio permite reducir significativamente el costo de traslado diario, especialmente en sectores donde el uso del transporte público es imprescindible para asistir a la escuela. En ese sentido, desde el Municipio remarcaron la importancia de realizar el trámite con anticipación para evitar demoras en los primeros días de clases.

ECP COLECTIVOS (2) En Río Negro ya rige el registro para estudiantes universitarios y terciarios con descuentos del 50%. Estefania Petrella

Descuento del 50% para estudiantes en toda la provincia

En paralelo, el Gobierno de Río Negro confirmó la continuidad del descuento del 50% en el boleto interurbano para estudiantes universitarios y terciarios que residan y cursen dentro del territorio provincial. La medida, enmarcada en la Ley Provincial N° 3831, busca acompañar económicamente a quienes deben trasladarse entre distintas localidades para continuar sus estudios superiores.

El beneficio alcanza a varias empresas de transporte que conectan distintos puntos de la provincia. En el Alto Valle, por ejemplo, la empresa Koko cubre el recorrido entre Cipolletti, Neuquén, Fernández Oro, Guerrico, General Roca y Villa Regina, siendo uno de los servicios más utilizados por estudiantes.

También se incluyen otras líneas como Pehuenche, que conecta Cipolletti con Cinco Saltos y Campo Grande, Vía Bariloche en la región cordillerana, Transporte El Juncal en Viedma, Las Grutas en la zona atlántica y Amancay SRL en Bariloche.

Tarjeta SUBE (3) Quienes tramiten por primera vez el registro del boleto estudiantil o hayan perdido la tarjeta, deben dirigirse a Brentana 571. Claudio Espinoza

Un sistema más ágil y automático

Una de las novedades del esquema provincial es la implementación de un sistema digital de validación que permitirá certificar la condición de alumno regular de manera automática. La herramienta fue desarrollada en conjunto entre la Secretaría de Transporte, la Unidad Provincial de Enlace y las universidades e institutos de formación docente.

A través de un formulario de registro, los estudiantes podrán cargar sus datos personales y académicos. Luego, el sistema verificará la información directamente con las instituciones educativas, agilizando el acceso al descuento sin necesidad de trámites presenciales reiterados.

En este punto, las autoridades hicieron especial hincapié en la importancia de completar correctamente los datos de contacto, como número de teléfono y correo electrónico, ya que serán claves para validar la información y mantener la comunicación con las empresas de transporte.