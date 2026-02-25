Diez meses a la cárcel por robarle la bici a un menor y obligarle a pagar un vino

El ladrón había sorprendido al adolescente en la plaza del barrio Luis Piedrabuena. Admitió el robo y como tiene antecedentes, irá varios meses a prisión.

La plaza del barrio Luis Piedrabuena de Cipolletti, donde el ladrón sorprendió al menor de edad.

En un juicio abreviado y con acuerdo pleno, la Justicia cipoleña condenó a un hombre de 37 años de edad a la pena de prisión efectiva por el delito de robo simple en perjuicio de un menor de edad. El hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la plaza del barrio Luis Piedrabuena.

En la audiencia realizada en el Foro Penal local se homologó el acuerdo de prisión efectiva por el delito de robo simple, teniendo en cuenta los antecedentes penales computables y la reiteración de hechos con que contaba el acusado.

El fiscal del caso explicó que hubo una modificación dado a que en diciembre le formularon cargos por robo agravado, pero al no poder acreditar la presencia de un arma de fuego , se reformuló la calificación penal a robo simple.

Sin embargo, se tuvieron en cuenta tres antecedentes por robo que sumaba el delincuente, con penas agotadas de prisión efectiva de un mes y veinte días, seis meses y dos meses respectivamente, con declaración de reincidencia.

La condena que fue homologada por el juez fue de diez meses de prisión de cumplimiento efectivo en un penal dispuesto por el Servicio Penitenciario Provincial.

Sorprendido en la plaza por el ladrón

El hecho juzgado fue el ocurrido la noche del 7 de diciembre de 2025 en la plaza de calles Perú y Pastor Bowdler, del barrio Luis Piedrabuena.

En ese lugar el condenado amenazó a un adolescente de 14 años en su bicicleta rodado 26, cuando se acercó el imputado y le pidió dinero. El menor le había respondido en forma negativa, y el ladrón le habría exhibido un objeto que le provocó temor -en principio se presumió que era un arma de fuego- y le exigió que lo acompañe hasta un comercio cercano.

Bajo amenaza, ambos ingresaron al local, donde el imputado pidió una caja de vino y entregó parte del pago en dinero en efectivo y el resto lo saldó el chico a través de su cuenta de Mercado Pago, según se había destacado en la acusación inicial.

Aseguró que no estaba armado

Al retirarse del lugar, el hombre volvió a amenazar al adolescente para que no grite, se llevó la bicicleta y se dio a la fuga.

En el lugar del hecho intervinieron efectivos de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco quienes tomaron la denuncia radicada por la madre de la víctima.

El sujeto luego fue detenido y en la audiencia de formulación de cargos se determinó que contaba con frondosos antecedentes, por lo que quedó en prisión preventiva. En esa instancia el hombre declaró y reconoció haber protagonizado el hecho, aunque negó haber tenido un arma de fuego en su poder.