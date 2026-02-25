Un policía rionegrino va a juicio acusado de abuso sexual a una compañera de trabajo

La mujer se desempeñaba como empleada administrativa en la misma comisaría que el acusado. Ya se cumplió la etapa previa al debate que aún no tiene fecha de realización.

Un hombre que ostentaba la jerarquía Oficial Inspector en una comisaría de Viedma será juzgado , acusado de haber abusado sexualmente de una mujer que cumplía funciones administrativas en la misma unidad.

Para el debate, que aún no tiene fecha de realización , fueron convocados ocho testigos ante un tribunal integrado por tres jueces de juicio, ya que la Fiscalía buscará una pena de prisión efectiva.

En la audiencia de control de acusación que se extendió por más de dos horas, el Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación , detalla que el hecho se produjo en julio de 2024 en la Comisaría 34, ubicado en el barrio 20 de Junio de la capital provincial.

Borceguíes policia La joven policía denunció a un superior por acoso y manoseos. Ocurrió en una comisaría del Alto Valle. Archivo

El hecho enrostrado, en concreto, ocurrió “cuando el imputado tomó la mano de la víctima y la colocó en sus genitales por arriba de la ropa”, precisaron fuentes del Ministerio Fiscal.

En la instancia se consensuaron convenciones probatorias respecto de hechos sobre los que no existe controversia y que, por lo tanto, no requerirán producción de prueba en el juicio.

Testimonios y pericias, clave en el juicio

Además, la Fiscalía indicó que llevará seis testigos que en juicio sostendrán que los hechos sucedieron como los expuso. Se trata de compañeras de trabajo de la mujer y del imputado, entre ellas quien la acompañó durante el proceso.

En este marco, se destacó que su suegra que fue la persona que escuchó el primer relato de lo sucedido.

También se convocará al psicólogo del Cuerpo de Investigación Forense que practicó la pericia a la mujer y la psicóloga de la institución policial que la asistió en el espacio donde se produjo el develamiento.

Finalmente, la acusación requerirá el testimonio del Comisario que se desempeñaba como jefe de la dependencia al momento del hecho.

Pruebas de la defensa que fueron aceptadas

Por su parte, la defensa del oficial ofreció prueba testimonial propia. Si bien el ofrecimiento fue realizado de manera extemporánea, el juez de juicio resolvió admitirlo y permitir entonces la incorporación de dos empleadas policiales que compartieron jornadas laborales con la víctima y el imputado.

Al momento de resolver, el juez de juicio hizo lugar a la totalidad de los testigos propuestos, que suman ocho personas, admitió la acusación en los términos planteados por el Ministerio Público y dispuso la apertura a juicio. Además, en función de la pena requerida por la Fiscalía, anunció que el debate se realizará ante un tribunal colegiado integrado por tres magistrados/as.

Otro caso similar en el Alto Valle

Recientemente se conoció otro caso de abuso sexual dentro de la fuerza policial. Fue en una comisaría de la zona de Campo Grande y la denuncia realizada por la mujer se encuadró en lo que establece la Ley provincial 26485, que regula la “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”, por lo que fue elevada al Juzgado de Paz de esa localidad del Alto Valle.

La jueza Subrogante Marta Fuentes consideró que los hechos se agravaban por "la asimetría de poder intrínseca a la estructura jerárquica de la Policía de Río Negro”, ya que el denunciado es Sargento y la chica ostenta una menor jerarquía.

Sin embargo la magistrada se declaró incompetente y ordenó girar el expediente al Fuero Laboral, al advertir que está en vigencia la Ley Laboral 5631, que en su Artículo 72 establece un “procedimiento sumarísimo, específico y urgente para casos de violencia y acoso laboral”, por lo que deben intervenir en forma “exclusiva de las Cámaras del Trabajo”.