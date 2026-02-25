Conflicto familiar: denunció al tío porque la escrachó en Facebook

La causa se tramitó en la Justicia de Paz. Le ordenaron al hombre que no haga publicaciones agraviantes contra su sobrina, entre otras medidas de resguardo.

La mujer de Cinco Saltos denunció al tío por escraches que le hizo en Facebook.

Unas publicaciones aparecidas en Facebook profundizaron las diferencias entre un hombre y su sobrina, quien se sintió agraviada y lo denunció por violencia familiar , con el pedido de medidas de resguardo.

La relación entre ambos venía mal , con antecedentes por hechos del mismo tenor que habían sido tramitados en el Juzgado de Familia de Cipolletti , donde las pasaron a archivo.

Pero el viernes 20 la mujer acudió la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos y nuevamente denunció al tío por “situaciones de hostigamiento” por las redes sociales, acciones también conocidas como “escraches”, sostuvo en la presentación en la que acompañó copias impresas de los posteos referidos.

Juzgado de Paz Cinco Saltos 7 El Juzgado de Paz de Cinco Saltos intervino en la presentación que hizo la mujer, que denunció por hechos de violencia a dos vecinos. Archivo

El expediente, comprendido en lo que establece la Ley 3040 y el Código Procesal de Familia, pasó para la continuidad de su tratamiento al Juzgado de Paz local, cuyo titular Enzo Espejo, indicó que “probablemente, de resultar cierta la existencia de tales publicaciones, tendrían como finalidad la búsqueda de una condena social”.

Agregó al respecto que “la situación denunciada da indicios de vínculos intrafamiliares afectados” y que en caso de continuar el mismo trato “podría profundizar la problemática”.

Por ese motivo sostuvo que era “prudente y adecuado establecer medidas de protección tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la violencia en el ámbito de las relaciones familiares”.

Destacó que ese es el objetivo fundamental de la Ley 3040, y que el abordaje del caso debería realizarse “con perspectiva de género en clave de derechos humanos”.

Medidas para proteger a la sobrina

Con estos fundamentos, el magistrado dispuso en primer lugar ordenar al tío, identificado como JGG, el “inmediato cese de los actos de hostigamiento y publicaciones en redes sociales” que afecten a su sobrina.

Además, le aclaró que no deberá producir incidentes, agravios, actos molestos o de hostigamiento ni tampoco efectuar reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio, incluso mensajes de texto y redes sociales.

Le advirtió asimismo que las medidas tendrán 90 días de vigencia y que en caso de incumplimientos será acusado por desobediencia judicial y le darán intervención al Ministerio Público Fiscal.

redes sociales La provincia de Río Negro se encuentra dentro de las diez con mayor inversión en publicidad digital de Facebook e Instagram. Ilustración

Por otra parte, le indicó al hombre que realice “manera obligatoria” tratamientos psicoterapéuticos para la erradicación de la violencia familiar y abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos. Para ello tendrá que recurrir “de manera inmediata” al servicio de Salud Mental del hospital de Cinco Saltos o a otro centro de salud que aborde ese tipo de problemáticas.

Para la chica también pidió que le brindaran asistencia médica o psicológica en el sistema público o por organismos no gubernamentales especializados en la prevención y atención de la violencia familiar.

Espejo también estableció informar lo resuelto al Juzgado de Familia de turno para que estime su intervención, como también a las autoridades de la Comisaría 43 y la Comisaría de la Familia.