Escaló una reja y robó la caja registradora de una despensa, pero no fue muy lejos

El hecho ocurrió en un comercio de Cinco Saltos, en momentos en que estaba cerrado. Un testigo vio escapar al ladrón con el dispositivo, y alertó a la Policía.

El sospechoso fue detenido por la policía de Cinco Saltos a pocos metros del comercio afectado por el robo. Recuperaron una caja registradora con dinero.

La Policía de Cinco Saltos atrapó a un ladrón que había robado una caja registradora con plata de un conocido comercio ubicado en la esquina de las calles Blumetti y Aconcagua, a pocos metros del puente que cruza el canal principal de riego.

El hecho se registró el martes minutos después de las 15, en momentos en que la despensa y panadería Buena Onda había interrumpido la atención al público, y habían cerrado con candado la reja que protege la puerta del local.

Pero una vecina advirtió que un desconocido había salido del negocio con un objeto oscuro en sus manos y que escapaba en dirección al canal, por lo que alertó a la Policía.

Ladrón caja registradora 2

De inmediato una patrulla de la Comisaría Séptima concurrió al lugar, donde los efectivos constataron que habían forzado la abertura, por lo que comenzaron a realizar un rastrillaje por la zona y, asistidos por el personal del 911, lograron individualizar al sospechoso que escapaba hacia el cauce de agua.

El desconocido pudo ser atrapado por los uniformados a unas cuatro cuadras de distancia, mientras que tras registrar la zona lograron encontrar una caja registradora con un monto de dinero cercano a los 30 mil pesos, de acuerdo a lo relatado por el damnificado, que reconoció el dispositivo como propio.

Ladrón caja registradora 3

Con posterioridad pudieron determinar que el delincuente había trepado a la reja de seguridad y se introdujo por un espacio en la parte superior, para luego acceder a la puerta de acceso.

El equipo del Gabinete de Criminalística realizó los peritajes de rigor en la escena de los hechos. Entre esos trabajos, recuperaron rastros dactilares, que permitirían reforzar la acusación.

Fuentes de la fuerza indicaron que el sujeto, conocido en el ámbito delictivo, quedó preso en la Comisaría 7ta imputado por el delito de “hurto con escalamiento en grado de tentativa”, a disposición de la Justicia.

Una mujer devolvió lo robado

Otro hecho de robo a un comercio se produjo la semana anterior también en Cinco Saltos. En este caso la involucrada fue una mujer que se había retirado sin pagar productos de la sucursal del supermercado La Anónima, ubicado en la esquina de las calles Ameghino y General Paz, pleno centro de la ciudad.

El policía que cumplía servicios adicionales en la firma advirtió el incidente, por lo que puso en conocimiento a la Comisaría 7ta, desde donde enviaron una patrulla para atrapar a la ladrona. Tras registrar el área, los efectivos lograron interceptar a la sospechosa en la avenida Sarmiento, entre Ameghino y Rivadavia, donde fue identificada y realizó la entrega voluntaria de los elementos sustraídos. Informada la Fiscalía en turno, se dispuso su imputación por hurto y posterior restitución de la mercadería al comercio damnificado.