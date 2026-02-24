Horror en Bariloche: detuvieron a un hombre acusado de atacar brutalmente a sus padres neuquinos

Un matrimonio mayor viajó desde Neuquén para visitar a su hijo en Bariloche y terminó en el hospital tras una violenta discusión. El hombre fue detenido.

El hombre habría atacado a sus padres tras una discusión durante la madrugada. Foto: Gentileza.

Lo que comenzó como una visita familiar terminó en una madrugada de violencia extrema . Un hombre fue detenido en San Carlos de Bariloche acusado de agredir salvajemente a sus padres , una mujer de 71 años y un hombre de 74 , ambos oriundos de Neuquén .

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, en la vivienda del acusado, ubicada en la zona oeste de la ciudad cordillerana. Según la reconstrucción inicial, el matrimonio había viajado desde Neuquén para llevar de regreso a su nieta con su padre tras unos días de vacaciones. Luego decidieron quedarse en Bariloche para compartir tiempo con su hijo y la pequeña.

Pero la convivencia derivó en un conflicto que terminó de la peor manera .

Discusión y ataque

De acuerdo a la información oficial, durante una charla nocturna se produjo una discusión cuyo origen aún no fue esclarecido. En ese contexto, el hombre habría atacado a sus padres utilizando un elemento cortante y también golpes de puño.

Malheridos, los septuagenarios lograron trasladarse por sus propios medios hasta el hospital público local, donde recibieron asistencia médica y contención. Allí, al ser entrevistados por la Policía, señalaron directamente a su hijo como el agresor.

Detención y allanamiento

Tras la denuncia, intervino personal de la Subcomisaría 55, con jurisdicción en la zona. Los efectivos montaron una custodia en la vivienda —situada a unos 13 kilómetros del centro— y lograron interceptar al sospechoso cuando salía del domicilio.

policía casa Bariloche

El hombre fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Con una orden judicial, la Policía realizó un allanamiento en la casa donde se habría producido el ataque. Allí secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, que serán clave para determinar cómo se desencadenó la violenta agresión.

El episodio generó conmoción tanto en Bariloche como en Neuquén, de donde son oriundas las víctimas, y volvió a poner en foco un caso de violencia intrafamiliar que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.

