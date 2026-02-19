Asesinato en Bariloche: dos sospechosos se entregaron en Cipolletti tras un cerco policial

Dos hombres de unos 24 años se presentaron en la Brigada de Investigaciones de Cipolletti. Están acusados de haber ejecutado a Diego Cid en Bariloche.

La investigación por el asesinato de Diego “Jabalí Chico” Cid en Bariloche dio un vuelco decisivo. Dos hombres de unos 24 años, señalados como presuntos asesinos con vínculos en el Alto Valle, se entregaron en la Brigada de Investigaciones tras un cerco policial que los dejó sin salida. En las próximas horas serán trasladados a la ciudad cordillerana para la formulación de cargos.

El movimiento marca un antes y un después en una causa que conmocionó a Bariloche y que, desde el primer momento, apuntó hacia Neuquén y Cipolletti.

Testimonios clave y registros de cámaras de seguridad pusieron bajo la lupa a los ocupantes de un Peugeot 408 blanco , vehículo que habría sido utilizado para interceptar y balear a Cid en el barrio 2 de Abril.

La Brigada de Investigaciones de Bariloche, en coordinación con la de Cipolletti, desplegó un operativo silencioso pero efectivo. Con el avance de las pruebas y la identificación de uno de los sospechosos, sobre quien ya pesaba un pedido de captura, la presión policial comenzó a cerrarse.

image

El cerco, la presión y la entrega

Acorralado por el avance de la investigación, el primero de los sospechosos se presentó voluntariamente junto a su abogado. Horas más tarde, el mismo letrado negoció la entrega de un segundo hombre, también vinculado al crimen.

Ambos quedaron detenidos en Cipolletti, en una maniobra que aceleró los tiempos judiciales y que ahora encamina la causa hacia la audiencia de imputación.

La fiscal Silvia Paolini analiza además la posible entrega del arma homicida y del vehículo utilizado en el ataque, elementos que podrían fortalecer de manera contundente la acusación.

La madrugada fatal en Bariloche

El crimen ocurrió en la madrugada del jueves 12 de febrero. Cid salió a comprar cerveza cuando fue interceptado y atacado a tiros. Tres disparos de una pistola 9 milímetros impactaron en la axila y el tórax, provocándole una hemorragia fatal.

image

Un dato que estremeció a los investigadores: entre sus ropas la policía encontró un revólver calibre 32 sin disparar. Todo indica que no tuvo tiempo de defenderse.

¿Hay más implicados?

Aunque la detención de los dos sospechosos representa un fuerte avance, la causa no está cerrada. Los investigadores sospechan que podría haber otros partícipes e incluso un posible nexo local que habría facilitado la emboscada.

Con el traslado a Bariloche inminente y la imputación en puerta, el caso entra en una etapa clave. La pregunta ahora es si las próximas horas traerán más revelaciones en un crimen que mantiene en vilo a la región.