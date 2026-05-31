Madrugada de furia: atacó a su pareja, a su hija y terminó detenida
Ocurrió durante la madrugada en el barrio Nahuel Hué. Hubo agresiones, daños materiales y una intervención policial de urgencia.
Una reunión familiar terminó convirtiéndose en un grave episodio de violencia en el barrio Nahuel Hué de Bariloche.
Cerca de las 3 de la madrugada, una mujer fue detenida luego de protagonizar una serie de agresiones y destrozos en una vivienda ubicada sobre la calle Nuestras Malvinas.
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Por motivos que aún son materia de investigación, la situación se descontroló por completo y derivó en la intervención de la Policía.
Agresiones dentro de la vivienda
De acuerdo a la información oficial, la mujer atacó a su pareja y le provocó distintas lesiones.
En medio del violento episodio también resultó agredida una adolescente de 14 años que se encontraba en el lugar.
La tensión fue en aumento y la situación se trasladó incluso al exterior de la vivienda.
Piedras, vidrios rotos y daños en un vehículo
Tras salir al patio, la agresora comenzó a arrojar piedras contra la casa y también contra el vehículo de la víctima.
Los proyectiles provocaron importantes daños en los cristales de la vivienda y en el automóvil, generando momentos de gran preocupación entre los presentes.
El rápido accionar policial
Ante los pedidos de auxilio, efectivos policiales acudieron de inmediato al domicilio.
Al llegar, lograron interceptar a la mujer, identificarla y trasladarla a una unidad policial, donde quedó detenida a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
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