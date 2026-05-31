Madrugada de furia: atacó a su pareja, a su hija y terminó detenida

Ocurrió durante la madrugada en el barrio Nahuel Hué. Hubo agresiones, daños materiales y una intervención policial de urgencia.

El violento episodio se registró durante la madrugada en el barrio Nahuel Hué.

Una reunión familiar terminó convirtiéndose en un grave episodio de violencia en el barrio Nahuel Hué de Bariloche .

Cerca de las 3 de la madrugada , una mujer fue detenida luego de protagonizar una serie de agresiones y destrozos en una vivienda ubicada sobre la calle Nuestras Malvinas.

Por motivos que aún son materia de investigación, la situación se descontroló por completo y derivó en la intervención de la Policía.

Agresiones dentro de la vivienda

De acuerdo a la información oficial, la mujer atacó a su pareja y le provocó distintas lesiones.

En medio del violento episodio también resultó agredida una adolescente de 14 años que se encontraba en el lugar.

La tensión fue en aumento y la situación se trasladó incluso al exterior de la vivienda.

Piedras, vidrios rotos y daños en un vehículo

Tras salir al patio, la agresora comenzó a arrojar piedras contra la casa y también contra el vehículo de la víctima.

Los proyectiles provocaron importantes daños en los cristales de la vivienda y en el automóvil, generando momentos de gran preocupación entre los presentes.

El rápido accionar policial

Ante los pedidos de auxilio, efectivos policiales acudieron de inmediato al domicilio.

Al llegar, lograron interceptar a la mujer, identificarla y trasladarla a una unidad policial, donde quedó detenida a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.