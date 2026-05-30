Provincia LMCipolletti delfines Pasó en Las Grutas y asombra al mundo: el video de los 500 delfines que nadie puede creer

Un espectáculo increíble digno de ver que registró Maxi Salas, un especialista de la ciudad costera. Dura pocos segundos y no tiene desperdicio. + Agregar LMCipolletti.com en







Los delfines brindaron un espectáculo único en Las Grutas.

Maravilloso. Unico. Imponente. Y podríamos incluir varios adjetivos caificativos más. Una postal inolvidable y cargada de energía se registró en las últimas horas en la costa rionegrina, donde vecinos y turistas fueron testigos de un fenómeno natural espectacular cuando un grupo masivo de delfines comunes (Delphinus delphis) se desplazó en simultáneo y a toda velocidad frente a la villa balnearia de Las Grutas.

El increíble avistamiento mostró a los ejemplares cortando el mar en una sincronía perfecta. Según los reportes, los cetáceos llegaron a formar un cordón interminable de aproximadamente un kilómetro de extensión. La velocidad y la coordinación del grupo generaron un espectáculo visual único que tiñó de movimiento las aguas del Golfo San Matías.

La espectacular danza marina fue captada por Maximiliano Facundo Cartes Salas quien suele maravillar a todos sus seguidores con sus publicaciones y sumó un atractivo extra gracias al paisaje local.