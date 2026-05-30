Educación avanza con su plan de obras en Río Negro: cuáles se ejecutan en Cipolletti

La Provincia avanza con refacciones, ampliaciones y nuevos edificios escolares. La ciudad concentra obras que buscan responder al crecimiento de la matrícula.

La provincia avanza con un ambicioso plan de obras en infraestructura escolar que abarca distintas localidades de Río Negro , con intervenciones que incluyen refacciones, ampliaciones y la construcción de nuevos edificios. El objetivo central es mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas , acompañando el crecimiento de las comunidades educativas.

En ese marco, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos mantiene en ejecución una serie de trabajos que se desarrollan de manera simultánea en diferentes puntos del territorio provincial. La planificación se realiza en conjunto con los Consejos Escolares , teniendo en cuenta las demandas específicas de cada institución.

“La política del Gobierno Provincial es clara para definir las acciones y las prioridades a llevar adelante, siempre teniendo en cuenta que no existe una ciudad más importante que la otra”, explicó la subsecretaria de Consejos Escolares, Mónica Pouso .

La funcionaria detalló que las decisiones se toman a partir de un esquema participativo que involucra a las escuelas y permite establecer prioridades en función de las necesidades y los recursos disponibles. En ese sentido, destacó que las intervenciones contemplan desde ampliaciones por aumento de matrícula hasta refacciones estructurales profundas.

ECP ESCUELA ESRN 161 (1) En Cipolletti, Educación impulsa obras de grandes envergaduras para ampliar la matricula escolar. Estefania Petrella

Cipolletti, con obras estratégicas

Dentro del mapa provincial, Cipolletti se posiciona como uno de los puntos clave en materia de inversión educativa. Allí se desarrollan obras de gran envergadura que buscan dar respuesta a la creciente demanda educativa.

Uno de los proyectos más relevantes es la construcción del edificio propio para la ESRN 161, una obra esperada por la comunidad educativa que permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de la institución. Según se informó, los trabajos avanzan y se estima que en los próximos meses el establecimiento podrá contar con su espacio definitivo.

A esto se suman obras recientemente finalizadas en las escuelas primarias 33 y 199, donde se llevaron adelante tareas de mejora que ya impactan en la vida cotidiana de estudiantes y docentes.

Además, la Provincia avanza en la Escuela Laboral 4 de Cipolletti, en el marco de una política específica orientada a fortalecer la educación técnica. Este tipo de intervenciones busca garantizar espacios adecuados para el desarrollo de propuestas pedagógicas inclusivas.

refaccion escuelas rio negro En otros edificios escolares, se desarrollan tareas de refacciones integrales.

Intervenciones en toda la provincia

El plan de obras no se limita a Cipolletti. En Allen, por ejemplo, se ejecutan trabajos en las escuelas primarias 222 y 80, mientras que también se destaca la reciente entrega del edificio de la Escuela Laboral 3.

En Bariloche, en tanto, se desarrolla la construcción del edificio propio de la ESRN 162, además de trabajos en la ESRN 2 y la ejecución de la Escuela Laboral 6.

En otras localidades también se registran avances significativos. En Chichinales, la ESRN 75 cuenta con una ampliación que incluye un aula laboratorio, mientras que en Cinco Saltos finalizaron las refacciones en la escuela primaria 188 y los estudiantes ya regresaron a clases en la primaria 84 tras importantes mejoras estructurales.

Asimismo, se construye el edificio del CET 38 en Cinco Saltos, y se llevan adelante obras en Catriel, Ñorquinco, General Roca, Viedma y Maquinchao, entre otras localidades.

refaccion escuelas Hay localidades de Río Negro con ejecución de nuevos edificios escolares.

Educación especial y crecimiento de la matrícula

Uno de los ejes centrales de la política educativa provincial es el fortalecimiento de la educación especial. En ese sentido, las autoridades destacaron la construcción de nuevos edificios y la mejora de espacios específicos para esta modalidad.

“Hay una clara definición por parte del Gobernador de avanzar en obras vinculadas a la educación especial”, remarcó Pouso, quien además subrayó la importancia de adaptar la infraestructura a las nuevas demandas pedagógicas.

El crecimiento de la matrícula en distintas ciudades también impulsa la necesidad de ampliar establecimientos y generar nuevos espacios. Laboratorios, talleres y sanitarios forman parte de las intervenciones que buscan mejorar la calidad educativa.

Desde el Gobierno provincial destacaron que cada obra responde a necesidades puntuales planteadas por las comunidades educativas. Esta lógica permite que las inversiones tengan un impacto directo en la vida escolar.