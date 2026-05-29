Insólito: avanzó con su auto por el cemento fresco y terminó atrapada

La conductora avanzó con su Ford Fiesta blanco sobre un sector con hormigón fresco destinado a los nuevos reductores de velocidad. El auto dañó la obra terminada.

Un insólito episodio se registró este mediodía en Bariloche , cuando una conductora avanzó sobre un sector con cemento fresco en la zona del Alto de la localidad. El incidente surgió cuando la mujer transitó con su vehículo por un sector con hormigón fresco destinado a los nuevos reductores de velocidad.

El accidente ocurrió sobre Pasaje Gutiérrez , donde una conductora a bordo de un Ford Fiesta blanco ingresó a la obra, pese a la señalización y la presencia de la cuadrilla municipal. El vehículo dañó la estructura que ya estaba finalizada y obligó a rehacer trabajos en la estructura vial.

Las tareas de construcción de reductores de velocidad con senda peatonal en la intersección con La Paz y Basilea , forman parte del plan de mejoras en seguridad vial impulsado por la Municipalidad de Bariloche.

Desde el área de Tránsito indicaron que el sector contaba con señalización preventiva y con presencia de inspectores encargados de ordenar la circulación vehicular y peatonal mientras avanzaban los trabajos sobre la calzada.

CEMENTO AUTO La mujer avanzó sobre el concreto fresco pese a la señalización.

Las marcas de las ruedas quedaron marcadas en el concreto

A pesar de esas medidas de seguridad, la conductora atravesó el perímetro intervenido y terminó dañando parte de los reductores que habían sido hormigonados pocas horas antes. Las marcas del rodado quedaron impresas sobre el concreto fresco.

Como consecuencia del incidente, las cuadrillas municipales debieron rehacer desde cero parte de la obra afectada. Esto demandará nuevas tareas de nivelación, colocación de material y tiempo adicional de fraguado antes de habilitar el sector.