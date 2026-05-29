Impulsan un registro provincial de maltratadores de animales en Río Negro

La propuesta incluye capacitación obligatoria para los infractores y sanciones económicas para quienes no cumplan con las disposiciones.

En Río Negro, buscan avanzar en la creación de un registro de maltarto animal.

Cipolletti ha sido, en los últimos tiempos, escenario de una preocupante acumulación de casos de maltrato y crueldad animal . Operativos judiciales, allanamientos con intervención de fiscales y organizaciones proteccionistas, y animales rescatados en estados críticos de desnutrición y abandono se convirtieron en una constante que la sociedad ya no puede ignorar. Ante ese panorama, la Legislatura de Río Negro comenzó a moverse.

La iniciativa llegó de la mano de la legisladora Magdalena Odarda , del bloque Vamos con Todos, quien impulsó la creación del Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal .

El proyecto responde, según sus propios fundamentos, a la "creciente cantidad de intervenciones judiciales y denuncias por crueldad extrema registradas en distintas localidades rionegrinas", entre las cuales Cipolletti ocupa un lugar central en el mapa de la problemática.

Allanamiento maltrato animal Cipolletti 2 - EP.JPG La propuesta impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, busca registrar y capacitar a las personas que tengan condena por estos casos. Estefanía Petrella

Qué propone el proyecto

La propuesta legislativa establece que podrán ser inscriptas en este registro aquellas personas que cuenten con resoluciones firmes en sede administrativa o condenas penales por maltrato o crueldad animal. No se trata de una lista punitiva de exposición pública, sino de una herramienta de gestión estatal con objetivos claros y precisos.

Según se detalla en el documento oficial, la conformación de este listado no persigue fines de estigmatización social, sino constituirse como una herramienta administrativa y preventiva destinada a garantizar mecanismos de consulta y actuación responsable por parte del Estado y de las entidades protectoras. La diferencia es sustancial: el registro no busca señalar, sino prevenir.

Una vez inscriptas, las personas deberán realizar, dentro de un plazo de seis meses, un curso obligatorio de sensibilización en derecho animal dictado por especialistas. Esta instancia formativa apunta a generar un cambio real de conducta, y no simplemente a acumular antecedentes.

rescate de animales En Cipolletti, crecieron los casos de intervenciones judiciales sobre maltrato animal en domicilios.

Sanciones para quienes no cumplan

El proyecto no se limita a registrar y capacitar. También establece consecuencias concretas para quienes incumplan con las disposiciones formativas. Quienes evadan la obligación de capacitarse enfrentarán la pérdida de beneficios impositivos provinciales y municipales, una medida que busca dotar al sistema de un peso real y efectivo.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial actuaría como autoridad de aplicación del registro, trabajando de manera articulada con el Ministerio Público. En todo momento, se garantizaría el derecho de defensa y el debido proceso de los administrados, equilibrando la necesidad de protección animal con las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Un cambio de paradigma jurídico

Más allá de los mecanismos concretos, el proyecto de Odarda tiene una dimensión filosófica y jurídica que lo distingue. Entre sus fundamentos, subraya la urgencia de consolidar un cambio de paradigma que deje atrás la visión de los animales como objetos para reconocerlos plenamente como seres vivos y sintientes.

Ese reconocimiento no es menor. Implica que el sistema legal ya no puede tratar la crueldad animal como una infracción menor o anecdótica, sino como una vulneración grave que el Estado tiene la obligación de prevenir, registrar y sancionar con coherencia institucional.

Rescate de perros en Roca El registro también incluye sanciones para quienes no cumplan con la capacitación obligatoria propuesa.

Por qué este registro importa en Cipolletti

En una ciudad donde los operativos por maltrato animal se repiten con preocupante frecuencia, la existencia de un registro de este tipo cambiaría la lógica de intervención. Hoy, cada caso suele tratarse de manera aislada. Con esta herramienta, el Estado podría identificar reincidentes, anticipar situaciones de riesgo y actuar de forma coordinada entre la Justicia, el Municipio y las organizaciones proteccionistas.

El registro no resuelve por sí solo la crisis de maltrato animal que atraviesa la región, pero representa un paso concreto hacia un sistema que actúe con mayor eficacia.