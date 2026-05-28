Quién es el joven periodista de Río Negro que debutó en la TV Pública y cubrirá el Mundial 2026

Cuando ya pensaba estudiar otra carrera, le apareció una chance imperdible. De las redes sociales al canal estatal. Y el sueño de entrevistar a...

Talento y carisma. Germán atraviesa su mejor momento. Ahora, estará afectado a la cobertura del Mundial por parte de la TV Pública.

En una profesión en la que no abundan las oportunidades, a él se le presentó una de manera inesperada cuando ya empezaba a resignarse y no la desperdició. Asistió como invitado a un programa de stream donde un periodista había faltado a último momento . Allí mostró su contenido al productor y recibió la propuesta de sentarse en la mesa.

El lunes tuvo su debut en el canal estatal como integrante del programa “Zona Mixta” y, a partir del próximo 1 de junio , será parte de la cobertura especial del Mundial que realizará el canal estatal.

Momento soñado vive el periodista deportivo Germán Ostertag , oriundo de Choele Choel , en su ascendente carrera profesional.

La historia del periodista rionegrino que cubrirá el mundial

El joven comunicador llegó a Buenos Aires en 2022 con un objetivo claro: estudiar periodismo deportivo y abrirse camino en los medios. En ese contexto nació “Germaneando”, su cuenta de Instagram, espacio que comenzó como una herramienta para compartir contenido futbolero y que hoy supera los 18 mil seguidores.

Periodista rionegrino TV Pública

“Las redes me abrieron muchísimas puertas. Me permitieron conocer gente del rubro, entrevistar futbolistas y motivarme para crecer laboralmente”, expresó durante una entrevista con el medio de su pago, 7 en Punto, en la que repasó el camino recorrido hasta llegar a la televisión nacional.

Detrás de cada publicación, cada entrevista y cada video, Germán asegura que existe un enorme trabajo silencioso que muchas veces no se ve. “El espectador ve el contenido terminado, pero no el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que hay detrás. Esta profesión es muy complicada para conseguir oportunidades y por eso es clave no rendirse nunca”, sostuvo.

Embed - GERMANEANDO CON RICARDO GARECA / ENTREVISTA MANO A MANO.

Durante sus primeros años en Buenos Aires comenzó relatando partidos para canales de YouTube, realizando coberturas en canchas y entrevistando futbolistas y entrenadores. Entre las figuras con las que pudo conversar aparecen nombres como Ricardo Gareca, Julio César Falcioni, Martín Palermo y Enzo Francescoli, experiencias que tiempo atrás veía como sueños lejanos.

Cómo llegó a la TV Pública

“Me dijeron que le gustaba mi contenido y que si me animaba, me sentara. No dudé porque sentí que era una oportunidad muy importante”, recordó.

A partir de ese momento comenzó a formar parte fija del ciclo “Gritalo Mundial”, hasta que semanas atrás recibió la convocatoria para integrar “Zona Mixta”, programa que se emite por la pantalla tradicional de TV Pública.

“Fue un momento muy especial porque justo estaba pasando un mal día y hasta analizaba estudiar otra cosa. Pero apareció esta oportunidad y sentí que tenía que seguir apostando por esto”, contó.

Además de su trabajo en TV Pública, Ostertag también participa en “La Página Millonaria”, uno de los portales partidarios más vistos de River Plate, y en otros proyectos digitales vinculados al fútbol y la creación de contenido.

"El sueño de entrevistar a Lionel Messi"

Con una carrera que continúa en crecimiento, el periodista aseguró que mantiene intactos sus sueños y objetivos. Entre ellos, uno sobresale por encima del resto: algún día entrevistar a Lionel Messi.

“Siento que si sigo trabajando como lo estoy haciendo, algún día voy a conocer a Messi y voy a poder entrevistarlo. Tengo muchos sueños todavía y eso es lo que me mantiene enfocado”, afirmó.

Finalmente, Germán quiso dejar un mensaje para quienes desean estudiar periodismo deportivo o ingresar al mundo de los medios: “Hay que pagar un precio alto para conseguir los objetivos. Ese precio es la disciplina, el esfuerzo y salir de la zona de confort. Sin buenos hábitos y sin constancia es muy difícil llegar”