El viaje soñado de Rogger Morales y su hijo para despedir a Lionel Messi

El ex jugador de la zona y el pequeño Gael viven momentos "únicos". El ídolo compartió, desde Buenos Aires , sus vivencias y emoción con LM Cipolletti .

Rogger Morales junto a su hijo Gale antes de volar rumbo a Buenos Aires para ver la despedida de Messi.

Se despide Leo Messi de la Selección Argentina en el Monumental y nadie quiere perderse la última función, "the last dance" de la leyenda con la celeste y blanca en nuestro país por los puntos -léase en un partido oficial-. Por ello, el conocido Rogger Morales , gloria del fútbol regional, no lo dudó y acomodó su agenda en función de este partido histórico que presenciará junto a su pequeño hijo Gael , en un viaje soñado e inolvidable.

"Es el primer viaje que hacemos solos. Quería por un lado que Gael viviera una experiencia en un evento de esta magnitud, que no había tenido la chance aún, que supiera lo que es un partido en el Monumental, en La Bombonera o en el Palacio Ducó de mi querido Huracán. Esos grandes eventos como una carrera de la Fórmula Uno o un recital de los Rolling Stones si hablamos de música. Y por otro lado, por lo que representa Messi para alguien ligado al deporte como yo, con su vida sana, familiero, un verdadero ejemplo y quería que mi hijo esté, que a partir de esto lo adopte como un referente para su vida, alguien al que imitar", contó el ex volante central de Cipolletti y del Globo a LM Cipolletti .

También aprovechó la oportunidad para que el niño conozca lugares "históricos" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "El miércoles llegamos al mediodía y nos fuimos al microcentro a refrescar nuestra historia, la Casa Rosada, el Cabildo, la tumba de San Martín, ver si podíamos saludar a Milei, la plaza de Mayo, el lugar donde las madres y abuelas caminaban. El está en la primaria y para Gael todo esto es muy fuerte y emocionante ", aseguró el ídolo.

Rogger Morales y su hijo Gael estuvieron en la plaza de Mayo y otros lugares con mucha historia.

Messi con la copa.jpg Lionel Messi, héroe nacional, se despide de la selección en nuestro país.

"Ansiosos esperando el partido. Somos hinchas de la selección, por la tele nos emocionamos, respetamos las cábalas, nos sentamos en el mismo lugar. Contento de poder traerlo, es algo que todos en la vida deberían vivir", amplió.

Rogger Morales y su experiencia en la Copa País como DT de Neuquén

Por otra parte Rogger Morales se refirió a su gran presente como entrenador del combinado neuquino que interviene con éxito de la novedosa Copa País.

"La verdad que muy conforme y feliz, los chicos tienen la mejor predisposición. Juegan clásicos como rivales los fines de semana, para Independiente, Alianza, Don Bosco pero en nuestro vestuario hay una hermandad hermosa. Dejamos hace poco en el camino a un duro rival como Bariloche y viendo cómo sigue todo, el 14 deberíamos volver a jugar en teoría", adelantó.

La despedida de Leo Messi del Monumental

La Selección Argentina se enfrentará este jueves con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que será el último partido oficial de Lionel Messi como en el país vistiendo la camiseta “albiceleste”.

El encuentro está programado para las 20.30 en el estadio Mas Monumental, y se podrá ver a través de TyC Sports y Canal 8. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

La Selección de Lionel Scaloni llega a este encuentro luego de un dominio absoluto en las Eliminatorias Sudamericanas, donde se consolidó en el primer puesto ya que le saca 10 puntos a su escolta Ecuador, mientras que se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras la histórica goleada 4-1 a Brasil.

De cara a este partido, Scaloni aún mantiene solo dos incógnitas en el 11 titular. Una está en el mediocampo, ya que Giovani Lo Celso podría ocupar el lugar de Alexis Mac Allister ya que este último no está al 100% desde lo físico. Nicolás Paz es otro con chances de ocupar ese lugar.

La otra incertidumbre está en la delantera, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez luchan una vez más por una posición.

Este cruce tendrá el condimento extra de que será el último partido oficial de Messi con la Selección en la Argentina, algo que incluso se encargó de confirmar el astro rosarino en los últimos días. Es por esto que se espera que haya una despedida muy emotiva al final del encuentro para el mejor jugador de la historia.