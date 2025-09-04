Insólito: usaban autos durante los robos y los escondían en talleres mecánicos

En los talleres mecánicos y depósitos inspeccionados se encontraron vehículos de alta gama sin chapa patente y con signos de haber participado en hechos ilícitos.

Los talleres mecánicos y depósitos inspeccionados no contaban con la habilitación para la guarda de vehículos o para la compra y venta de autopartes.

El crecimiento poblacional y territorial de Fernández Oro, no sólo provocó el aumento de los hechos de inseguridad, la renovación de los protocolos de protección por parte de las autoridades sino que también se enfrenta a nuevas expresiones de delitos . La inspección en depósitos y talleres de autos descubrió la presencia de vehículos de alta gama con pedidos de secuestro, utilizados para fines ilícitos o con el objetivo de desarmarlos para venta por partes .

Una ley orgánica permitió las inspecciones en depósitos de vehículos, talleres mecánicos y desarmaderos en la localidad. Durante las inspecciones se identificó un depósito con más de 40 vehículos, una camioneta Hilux modelo 2018 con pedido de secuestro que data de 2024 , automóviles utilizados durante hechos ilícitos y desarmados para vender por piezas .

Miguel Elifonso de la Comisaría 26 en declaraciones a LMCipolletti explicó: “Al parecer corrió la voz sobre estas inspecciones porque todos los talleres y desarmaderos de vehículos están regularizando, limpiando y mejoró un montón . Evita que levantan el auto y lo dejen depositado porque por algo no estaban habilitados estos lugares”.

La clave de estas inspecciones es que los depósitos de vehículos, talleres mecánicos y desarmaderos de autos operaban sin habilitación formal. Los espacios originalmente pensados para la reparación o lugares de guarda temporal, estaban siendo utilizados para fines ilícitos como esconder vehículos con pedido de secuestro o utilizados durante un hecho delictivo.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 16.00.15 Durante las inspecciones se identificó un depósito con más de 40 vehículos, una camioneta Hilux modelo 2018 con pedido de secuestro que data de 2024.

Muchos de los vehículos encontrados durante estas inspecciones no estaban habilitados para circular. Entre ellos, se encontraron vehículos sin identificación con chapa patente, en mal estado y con signos de haber sido utilizados en hechos delictivos.

“El mecánico te dice que arregla los autos pero además recibe autos dados de baja o chocados, los vende por parte y recibe un dinero. Que está muy bien pero tenés que tener la habilitación, porque podés tener un par de vehículos pero no 40 automóviles” indicó el comisario.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 16.03.46 (2) Una ley orgánica permitió la inspección en depósitos de vehículos, talleres mecánicos y desarmaderos de la localidad.

Secuestro de vehículos de alta gama

Uno de los hallazgos más singulares fue una camioneta Hilux 4x4 de alta gama, que desde el 2024 presentaba un pedido de secuestro. La sospecha principal es que la camioneta fue utilizada como medio de traslado durante un delito y fue ocultada en este predio informal con la intensión de evitar su detección y secuestro por parte de las fuerzas de seguridadprot

Finalmente, agentes de la Comisaría 26 de Fernández Oro procedieron al secuestro de la camioneta y quedó a disposición de la justicia. La presencia de estos depósitos sin habilitar no sólo representan un problema legal sino también un espacio seguro para ocultar pruebas, desarmar vehículos y comercializar autopartes de rodados.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 16.03.45 (1) Se encontraron vehículos sin identificación con chapa patente, en mal estado y con signos de haber sido utilizados en hechos delictivos.

Las múltiples inspecciones arrojaron el resultado del secuestro de vehículos de alta gama como la camioneta Hilux 4x4, un Minicooper sin chapa patente y una camioneta F-100 con mayor antigüedad.

A raíz de estas inspecciones, provocó una reacción inmediata por parte de los dueños de talleres mecánicos y depósitos de vehículos. Muchos propietarios comenzaron a regularizar su situación con la limpieza de su depósito, solicitar la habilitación comercial y dar de baja vehículos que no contaban con la documentación correspondiente.