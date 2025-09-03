Anuncian medidas para frenar la ola de hechos delictivos en Fernández Oro

La cúpula de la policía estuvo en la ciudad y prometieron "tareas vinculadas a la planificación y el fortalecimiento de la seguridad". Además mudarán el centro de monitoreo al viejo hospital.

La cúpula de la Policía rionegrina visitó Fernández Oro, poco después de que vecinos se manifestaran para reclamar mayor seguridad.

Los reclamos de vecinos por los hechos delictivos que se registran en Fernández Oro, que se plasmaron en notas enviadas a las autoridades y con una movilización con cortes de calles que se realizó el último sábado tuvieron eco tanto en el orden policial como en el político.

Desde la fuerza de seguridad se informó que el martes el jefe de la institución, Daniel Bertazzo , acompañado por el subjefe, Elio Tapia -ambos Comisarios Generales-, quienes realizaron “una visita institucional a la Comisaría 26° de Fernández Oro”.

En la recorrida también participaron el titular de la Unidad Regional Quinta, comisario Inspector Javier Yáñez , y el jefe de Zona I, comisario Inspector Gustavo Moraga.

Visita jefes Poli Oro 2

Según se destacó, “se coordinaron tareas vinculadas a la planificación y el fortalecimiento de la seguridad en la ciudad y sus alrededores”.

En este marco, se resaltó que la visita se enmarca “en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia, en una serie de encuentros que se vienen realizando en distintas dependencias”, con el objetivo de “acompañar el trabajo diario de las comisarías, escuchar las necesidades del personal y reforzar el compromiso con la prevención del delito”.

El centro de monitoreo se muda al viejo hospital

Por otra parte, el intendente Gustavo Amati anunció que el estado provincial cederá al municipio al antiguo hospital, donde se instalarán oficinas y también la nueva central de monitoreo del sistema de cámaras de seguridad.

“Es un edificio grande, donde se pueden ubicar varias dependencias”, destacó el jefe comunal en una entrevista realizada por la radio La Voz de Oro.

Centro de monitoreo

Amati puntualizó que montarán la central de monitoreo en un sector vidriado ubicado en la esquina de la locación, para permitir que los vecinos “puedan ver al personal trabajando y las cámaras en funcionamiento”.

Sostuvo además que “se sumarán cuatro personas más para reforzar el área”.

En tanto, el sitio donde donde actualmente funciona el centro de monitoreo, se instalará un destacamento policial nuevo.

“Mi pedido era una subcomisaría, pero desde la Policía me dijeron que primero debía ser un destacamento. Perfecto, acepto, y ya quedó confirmado: en ese espacio vamos a tener un nuevo destacamento policial para la ciudad”, aseguró el intendente.

De 12 cámaras, funcionan diez

Fernández Oro tiene instaladas 12 cámaras de seguridad públicas, de las que están en funcionamiento 10.

El dato lo brindó Marcelo Cifuentes, el representante del Ejecutivo Municipal en el Consejo de Seguridad Ciudadana, que el sábado asistió a la movilización vecinal en reclamo por los reiterados hechos de inseguridad -fundamentalmente robos y hurtos- realizada en la esquina de las calles Yirigoyen y Primeros Pobladores, donde cortaron el tránsito vehicular.

Poco antes Cifuentes hizo declaraciones al sitio Oro en Noticias, que transmitió en vivo la reunión, y si bien reconoció que “es justo el reclamo”, aclaró que la ciudad ha hecho avances en materia de seguridad, pero que “indudablemente no están alcanzando”.

Protesta seguridad Oro 30Ago25 B El funcionario municipal Marcelo Cifuentes asistió a la manifestación y recibió todas las críticas de los vecinos. Captura video Oro en Noticias

El funcionario sostuvo en la entrevista que es necesario “derribar mitos” y aseveró que “la seguridad no depende de más patrulleros ni más cámaras”.

“Es una construcción que se tiene que dar con la ciudadanía”, sostuvo y opinó que se debe trabajar coordinadamente “no solo cuando suceden los hechos”, sino “más en la prevención”.