Fuerte reclamo de vecinos de Fernández Oro ante el aumento de hechos delictivos

Un nuevo intento de robo en una vivienda puso en marcha una manifestación en la que demandaron medidas de seguridad. Un funcionario municipal recibió todas las críticas.

El funcionario municipal Marcelo Cifuentes asistió a la manifestación y recibió todas las críticas de los vecinos.

Un numeroso grupo de vecinos de Fernández Oro desafiaron la lluvia y el barro de las calles y se movilizaron para reclamar medidas urgentes que permitan frenar la ola de hechos delictivos registrados en los últimos meses.

La concentración se realizó el sábado en horas de la tarde en la esquina de las calles Yrigoyen y Primeros Pobladores, donde se acercaron con carteles alusivos a la queja y cortaron el tránsito vehicular por el lapso de algunas horas.

Los habitantes de los barrios Las Acacias, Villa Clementina y Don Higinio, ubicados en el sector este de la ciudad, vienen advirtiendo por la andanzas de ladrones que se mueven con total impunidad . Afirman que han sufrido robo de casas y de vehículos, como le sucedió a una familia que le sustrajeron una camioneta y un auto.

Ya habían plasmado su preocupación en una nota elevada a las autoridades municipales, pero aseveraron que no hubo respuestas concretas. Afirman que en los últimos 40 días ocurrieron cerca de 15 robos y advirtieron que los delincuentes actúan sin importarles que los dueños estén en el interior de los inmuebles. Tampoco los inhibe las cámaras de seguridad, las alarmas ni los paredores o cercos de mayor altura.

Pero los ánimos se enardecieron luego que el viernes por la noche intentaran ingresar a una casa en la que estaba su propietaria. La mujer escuchó ruidos en el exterior y al observar advirtió el movimiento de desconocidos, por lo que activó la alarma, lo que hizo que los delincuentes escaparan. Trascendió que habían cortado los cables de las cámaras privadas.

Encima aseguran que llamaron a la policía, pero que demoraron en llegar. Eso motivó que esa misma noche organizaran la protesta a través de las redes sociales, y redactaran un petitorio para entregar a las autoridades.

Explicaciones de un funcionario

Al difundir la convocatoria los vecinos supusieron que iba a concurrir el intendente Gustavo Amati. Pero no lo hizo. En su lugar fue Marcelo Cifuentes, representante del ejecutivo municipal en el Consejo Local de Seguridad Ciudadana, quien recibió las quejas y reclamos, por momento en forma airada.

“Queremos dormir tranquilos, ustedes lo saben y no están haciendo el nada”, le expresó una mujer, afirmación que molestó al funcionario, que le respondió “No se lo voy a permitir”.

Fue uno de los tantos momentos tensos del encuentro, en el que destacó que Fernández Oro posee 12 cámaras de seguridad, de las que funcionan 10.

Poco antes Cifuentes hizo declaraciones al sitio Oro en Noticias, que transmitió en vivo la reunión, y si bien reconoció que “es justo el reclamo”, aclaró que la ciudad ha hecho avances en materia de seguridad, pero que “indudablemente no están alcanzando”.

El funcionario sostuvo en la entrevista que es necesario “derribar mitos” y aseveró que “la seguridad no depende de mas patrulleros ni más cámaras”.

“Es una construcción que se tiene que dar con la ciudadanía”, sostuvo y opinó que se debe trabajar coordinadamente “no solo cuando suceden los hechos”, sino “más en la prevención”.

"Un clima de temor"

Posteriormente los representantes vecinales se acercaron a la Comisaría 26 para entregar un petitorio que fue firmado por los participantes de la movilización.

El escrito fue recibido por un policía de guardia, ante la ausencia de los jefes, explicaron.

Plantearon en la nota la “profunda preocupación y malestar por los los reiterados hechos de inseguridad” que se acrecentó en los últimos 90 días. Es un escenario que les genera “un clima de temor, desprotección e incertidumbre en la vida cotidiana de todos los habitantes”.

“Esta situación, lejos de revertirse, se agrava día a día sin que se observen respuestas claras, efectivas ni inmediatas de los organismos competentes. Resulta inadmisible que, frente a denuncias reiteradas y solicitudes formales e informales de intervención, la comunidad continúe expuesta a hechos delictivos que afectan de manera directa la seguridad, la tranquilidad y la calidad de vida de nuestras familias”, advirtieron.

Comisaría 26 Fernández Oro.

En concreto pidieron la instalación de una garita policial permanente en las calles Río Negro y Tamariscos, el “incremento inmediato de presencia policial en las calles y barrios” y el refuerzo de policías, móviles equipamiento y medios tecnológicos “para la prevención del delito”.

Además demandan “acciones coordinadas entre las fuerzas y organismos locales, provinciales y nacionales para garantizar resultados visibles en el corto plazo” y “un plan de seguridad pública específico para Fernández Oro, con plazos, medidas y responsables claramente definidos”.

En tanto que respecto a la función específica del municipio, volvieron a reclamar su “intervención urgente y sostenida” en relación al “desmalezamiento, iluminación y demás factores fundamentales para la seguridad Vecina”.

Asimismo los vecinos agregaron que se comprometen a colaborar en todo lo que esté a sus alcance “para recuperar la paz y la seguridad que nuestra comunidad merece”.