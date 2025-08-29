Por los robos, Fernández Oro se moviliza para exigir más seguridad

Los vecinos contabilizan 13 ilícitos en los últimos dos meses, un promedio de un robo cada diez días. Exigen rondines y más presencia policial en los barrios.

En las zonas rurales, del otro lado de la ruta chica, creció el delito.

La comunidad de Fernández Oro se movilizará para reclamar mayor seguridad en la localidad . La convocatoria fue impulsada a partir de una serie de robos que se repiten con frecuencia y ponen en peligro la integridad de las familias. La marcha se realizará el sábado 30 y comenzará en la intersección de Tamariscos e Irigoyen a las 18:00 horas.

Analía Basualdo en declaraciones a LMCipolletti explicó que la inseguridad se agravó en los últimos meses, con más de trece robos contados en los últimos dos meses . Indicó que los delincuentes ingresan a las viviendas con violencia, incluso cuando hay personas en el interior y sustraen vehículos, tecnología y dinero de efectivo .

El caso más resonante fue el que tuvo como víctima a una vecina del Barrio Las Acacias . En el mes de junio, desconocidos ingresaron a su domicilio y sustrajeron una camioneta Toyota Hilux que poco tiempo después fue reconocido como el vehículo utilizado durante el homicidio de Juan Ramón Riquelme de 39 año s en General Roca.

Además, se llevaron un vehículo Toyota Etios que tiempo después sería recuperada por la Policía del Neuquén en un barrio del oeste. Durante el robo intentaron sustraer una motocicleta pero no lograron encenderla, por lo que la abandonaron en la vía pública.

WhatsApp Image 2025-08-29 at 18.02.59 El flyer de la convocatoria de la manifestación para exigir mayor seguridad.

La inseguridad se reflejó en un nuevo intento de robo que tuvo lugar en horas de la madrugada del viernes 29 de agosto. La mujer se encontraba sola en su vivienda cuando desconocidos cortaron el suministro eléctrico, forzaron las puertas y aberturas en un intento de ingresar a la casa.

“Ayer entre las 2:30 y 3:00 de la mañana estaba la vecina sola y se quedó en shock porque estaba durmiendo y sintió los ruidos que estaban forzando las ventanas, la puerta, cortaron una malla y la luz. Ella alumbra con el celular y activa la alarma, eso los corrió” indicó Basualdo.

Los vecinos de los barrios Las Acacias, La Emilia, Don Eugenio y Clementina expresaron que se sienten desprotegidos. Plantearon que el patrullaje policial es irregular y que sólo se intensifica cuando se elevan reclamos y luego vuelve a interrumpirse.

Detenido violencia de género La ciudad de Fernández Oro crece exponencialmente y los conflictos también. Oro en Noticias

El crecimiento de Fernández Oro

Otro factor señalado en el aumento de la inseguridad es el crecimiento urbano que presenta la localidad Fernández Oro. Indicaron que la zona aledaña a la ruta chica abundan los terrenos baldíos, las viviendas en construcción y la falta de cámaras de videovigilancia.

“Hay muchos barrios en construcción, terrenos baldíos, mucho terreno desocupado, es una sensación de abandono la que sentimos. Porque nada los detiene, no los detienen las cámaras, los cercos perimetrales, las alarmas y entran con la gente adentro” agregó la vecina.

Las familias aseguran que modificaron sus rutinas diarias para garantizar su seguridad. Organizaron grupos de WhatsApp en los que avisan cuando salen o regresan a sus casas, cambian los recorridos y realizan vueltas antes de ingresar a sus domicilios.

“Fernández Oro creció muchísimo y hay 12 entradas aproximadamente, es imposible que la policía tenga todos los lugares controlados, por eso estamos librados a la suerte. Además de las cámaras que tiene la ciudad deben andar cuatro. No se puede vivir con miedo adentro de tu casa” concluyó Bausaldo.