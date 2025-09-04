Construirán un nuevo centro comunitario en uno de los barrios más populares de Cipolletti

La Municipalidad licitará la construcción y abrirá las ofertas para la obra el 12 de septiembre. El espacio reemplazará al edificio incendiado en 2023.

La Municipalidad de Cipolletti avanzará en la construcción de un nuevo Centro de Promoción Comunitaria (CPC) en el barrio Don Bosco . El viernes 12 de septiembre, a las 10, se realizará la apertura de sobres con las ofertas para ejecutar la obra en la Dirección de Arquitectura, ubicada en el décimo piso del edificio municipal de calle Yrigoyen 379.

El proyecto se enmarca en el programa provincial “Junto al Municipio Construyendo Provincia” y tendrá un presupuesto oficial de $441.982.359,81 , con un plazo de ejecución de 10 meses . El nuevo espacio se levantará en calle Perú y Primeros Pobladores , en el mismo predio donde funcionaba el anterior centro comunitario que quedó destruido por un incendio en 2023.

El futuro CPC tendrá 430 m² y se construirá en dos etapas. La primera, de 280 m², contempla un salón multipropósito con baños, depósitos y una cocina que permitirá tanto el uso interno del edificio como la producción de alimentos para la venta.

La segunda etapa, proyectada a futuro, sumará 150 m² con oficinas para el personal, un aula de capacitación, un depósito, un área de cargas y descargas privadas, además de baños, office y sala de máquinas.

El diseño prevé estructura de hormigón armado, cubierta metálica en el salón principal y losa de viguetas en el resto del edificio. Los muros exteriores serán de mampostería a la vista y los interiores con enlucido.

El centro comunitario del barrio Don Bosco representa un punto de encuentro fundamental en uno de los sectores más poblados y populares de Cipolletti. Allí los vecinos no solo participan de actividades sociales y culturales, sino también de instancias de capacitación como cursos de oficios, encuentros familiares y ferias comunitarias. Se trata de un lugar de pertenencia que articula la vida barrial con propuestas educativas, recreativas y de inclusión social.

El incendio del 2023

El anterior centro comunitario del barrio Don Bosco fue arrasado por un incendio en septiembre de 2023. El fuego comenzó de manera repentina y en pocos minutos tomó gran parte del edificio, generando una densa columna de humo que pudo verse desde distintos puntos de la ciudad. Bomberos y Policía debieron trabajar con urgencia para evitar que las llamas alcanzaran a construcciones cercanas, como la Comisaría 24 y la sala de primeros auxilios.

El siniestro ocurrió en un momento en el que el barrio tenía una gran concurrencia de vecinos, ya que en la plaza frente al Centro de Promoción Comunitaria funcionaba la feria del trueque. La evacuación fue rápida y no se registraron heridos, aunque el edificio quedó completamente destruido.

En los días posteriores al incendio, trabajadores y usuarios del espacio relataron que desde hacía tiempo advertían deficiencias en las instalaciones. Algunos mencionaron un “constante olor a gas” en la cocina y problemas de mantenimiento que nunca habían sido resueltos. El fuego, según contaron, los tomó totalmente por sorpresa: “Alguien pegó el grito y ya estaba todo prendido”, recordó uno de los empleados.