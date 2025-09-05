La agenda más completa: lo que trae el fin de semana en Cipolletti

Con música, cine, teatro y danza, Cipolletti ofrece un fin de semana con propuestas culturales para todos los gustos. Enterate la agenda.

El primer fin de semana de septiembre llega con propuestas para todas las edades de Cipolletti.

El primer fin de semana de septiembre llega cargada de propuestas para todos los gustos en Cipolletti . Desde música celta, cine nacional, teatro independiente y muestras de danza, el público tendrá múltiples opciones para disfrutar entre el viernes 5 y el domingo 7 en distintos espacios culturales de la ciudad.

El sábado 6, a las 21, el Centro Cultural Roberto Abel recibirá al grupo Viento Selta , un espectáculo que combina baile, música instrumental y canciones en un recorrido por los ritmos y temáticas de los pueblos celtas. La propuesta, que transporta a Irlanda a través de instrumentos típicos del folklore, se presenta con entradas a $18.000 .

Homo Argentum (+13) : una comedia que retrata con humor y frescura diferentes facetas de la identidad nacional. Funciones: viernes 5 y sábado 6 a las 20.30, y domingo 7 a las 18.

: una comedia que retrata con humor y frescura diferentes facetas de la identidad nacional. Sintió algo verdadero (ATP) : un relato sensible que invita a reflexionar sobre los vínculos y los afectos. Función: sábado 6 a las 18.

: un relato sensible que invita a reflexionar sobre los vínculos y los afectos. El Juego de las 100 Velas (+13): historias de terror que se vuelven pesadilla. Funciones: viernes 5 a las 18 y domingo 7 a las 20.30.

Las entradas se adquieren en la boletería del CCC, ubicado en Fernández Oro 57.

Teatro en La Caja Mágica

El sábado 6 a las 21:30, el teatro independiente propone “Babel, vecindario al revés”, una crónica grotesca que combina tragedia y sátira en un edificio corroído por los pecados capitales. Las entradas tienen un valor de $20.000.

El domingo 7, también en La Caja Mágica a las 20, subirá a escena “Bonyur Tailandia”, una historia que entrelaza suspenso, humor y ternura en una jornada que cambia la vida de sus protagonistas. Entradas: $20.000.

La Caja Mágica continúa brindando una gran variedad de alternativas culturales. (archivo) La Caja Mágica Teatro ofrece propuestas teatrales este fin de semana. Archivo

Danza y encuentro social

El domingo 7, desde las 19:30, el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel será sede del SBK Fest, con una muestra de alumnos que dará paso a un social de música y danza animado por DJ Cabe. Habrá buffet y un clima de encuentro para compartir. Entrada general: $6.000.

Con teatro, música, cine y danza, Cipolletti ofrece este fin de semana un abanico de propuestas que invitan a disfrutar de la cultura local e independiente. Desde espectáculos internacionales como el folklore celta hasta producciones teatrales con sello regional, las alternativas se multiplican para quienes quieran salir y vivir la ciudad de otra manera.