Hallazgo del cuerpo de la mujer en Cipolletti: se conocieron los resultados de la autopsia

Tal como había adelantado LMCipolletti, en el cuerpo no se encontraron signos de violencia. Los peritos realizaron este jueves la autopsia.

Tras el hallazgo del cuerpo de Norma Beatriz Gatica el mediodía del martes en un canal de riego en cercanías de la Terminal de Ómnibus de Cipolletti , aún restaba realizar la autopsia para conocer las razones del deceso. El cuerpo había sido trasladado a morgue judicial de General Roca ese mismo día.

La autopsia practicada este jueves 4 de septiembre en Roca, determinó que la causa de muerte fue ahogamiento . El procedimiento había sufrido demoras debido al estado en que se encontraba el cuerpo, pero finalmente los peritos confirmaron que no presentaba signos de violencia , lo que permitió descartar la hipótesis de un homicidio.

Desde el Ministerio Público Fiscal además se informó que se analizaron registros de cámaras de seguridad donde se observa a la mujer caminando sola hacia el canal el mismo día en que se produjo su desaparición. Este dato reforzó la línea investigativa que descarta la participación de terceras personas en el hecho.

El hallazgo del cuerpo

El martes al mediodía se vivieron momentos de conmoción en Cipolletti cuando personal policial confirmó el hallazgo de un cuerpo en un canal de riego secundario cercano a la terminal de ómnibus, sobre la calle Pacheco. Poco después se constató que se trataba de Norma Gatica, quien estaba desaparecida desde el viernes anterior.

El fiscal interviniente explicó que el hallazgo se produjo tras un rastrillaje en la zona con canes especializados. En el operativo fue necesario remover residuos acumulados en el agua que complicaban la búsqueda. Una vez recuperado el cuerpo, se notificó a la familia de la vecina.

La investigación desde la denuncia

La desaparición de Gatica fue denunciada el viernes por sus familiares, lo que dio inicio a un intenso operativo de búsqueda. La policía realizó varios rastrillajes, relevó imágenes de cámaras de seguridad y entrevistó a familiares y allegados. También se tomaron rastros en la vivienda de la mujer.

Incluso, por testimonios recogidos, las tareas se extendieron hasta la ciudad de General Roca. La Brigada de Investigaciones analizó imágenes del sistema de monitoreo urbano y del 911, mientras que el Gabinete de Criminalística registró evidencias fotográficas.

El operativo policial

El comisario inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional V, había informado que el martes por la mañana los equipos de búsqueda se concentraron en la zona del cruce de calle O’Higgins y la Ruta Nacional 151, donde corre en paralelo el canal de riego.

El lunes, una cámara de seguridad había detectado un bulto flotando en el agua que era arrastrado por la corriente. Con esa pista, se orientaron las tareas hacia el cauce hasta dar con el cuerpo de la vecina cipoleña.