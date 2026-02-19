Detuvieron en el Lago Pellegrini al joven prófugo de la Justicia

El hombre tenía un pedido de captura vigente de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos. Fue encontrado cerca de la Sala de Salud.

Un joven que era intensamente buscado por la Justicia fue detenido el miércoles por la noche durante un operativo policial realizado en el paraje El Arroyón , en jurisdicción de Cinco Saltos . El procedimiento se concretó en el marco de recorridas preventivas que se realizan de manera habitual en sectores rurales y periféricos para reforzar la seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, cuando efectivos interceptaron a un hombre que caminaba en cercanías de la sala de primeros auxilios del lugar. Al advertir la presencia policial, fue identificado y se realizó el control correspondiente mediante el sistema de antecedentes.

La verificación confirmó que sobre el joven pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos , a cargo del fiscal Leandro López . Ante la vigencia de la orden judicial, el personal procedió a su detención inmediata.

Tras el operativo, el detenido fue trasladado al Destacamento Nº 115 Lago Pellegrini, donde quedó alojado a disposición de la Justicia para regularizar su situación procesal en las próximas horas.

Lo asistieron por una puñalada y descubrieron que estaba prófugo: quedó preso con su pareja

En un confuso episodio ocurrido en una vivienda de una chacra de Chichinales un hombre fue apuñalado en la zona abdominal y luego el inmueble se prendió fuego, al parecer de manera intencional.

El herido fue asistido por personal del hospital local, desde donde alertaron a la policía antes de constituirse en el lugar de los hechos. Con posterioridad pudieron determinar que la víctima de 24 años de edad, había sufrido lesiones leves, pero además detectaron que registraba un pedido de captura vigente, por lo que quedó preso junto a su pareja.

El hecho ocurrió en las últimas horas en una finca de la zona rural. La policía tomó conocimiento a través de un llamado del hospital, que avisó que un hombre había sido lesionado de un puntazo.

Al arribar junto a una ambulancia, los efectivos verificaron que presentaba una herida en el abdomen y coordinaron su traslado al hospital, determinándose luego que su estado no era de gravedad.

De acuerdo a lo que lograron reconstruir, la agresión se habría producido en el interior del domicilio, aunque no se indicó si determinaron como fue la agresión ni quien fue el autor.

Fuego y sospechas

Para agregarle más misterio al caso, posteriormente la pareja del herido habría iniciado un incendio, desconociéndose hasta el momento los motivos. No obstante el personal policial logró sofocar el fuego con rapidez, evitando su propagación a otros sectores del inmueble, consignaron fuentes de la fuerza.

Intervino la Fiscalía de turno, que dispuso la demora de los involucrados y la intervención del Gabinete de Criminalística.

Al corroborar los datos del hombre en el sistema judicial, se confirmó que tenía un pedido de captura vigente, por lo que quedó detenido y a disposición de la Justicia. No se precisaron el motivo por el que era buscado.