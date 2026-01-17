Violento asalto: le apuntaron con un revólver a la cabeza cuando volvía del trabajo

El hombre estaba en una zona rural cuando fue interceptado por tres hombres con los rostros tapados. Le robaron la billetera, teléfono celular y un arma 9 milímetros.

Un violento asalto a mano armada se registró la noche del jueves en Chichinales , cuando un hombre fue interceptado por tres individuos que se movilizaban en motocicleta y fue amenazado con un revólver en la cabeza para robarle sus pertenencias cuando regresaba de trabajar en la zona rural de la localidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas , cuando la víctima circulaba en moto desde la zona de Valle Azul con destino al Portal del Valle. Según fuentes policiales, el hombre transitaba por la calle rural Nº5 cuando fue abordado por los asaltantes, que actuaron con los rostros cubiertos y aprovecharon la escasa circulación de transeúntes para cometer el ataque.

De acuerdo a la denuncia, uno de los delincuentes portaba un revólver , arma que utilizó para intimidar al hombre, ya que le apuntó directamente a la cabeza y lo obligó a detener la marcha de la moto . Una vez reducido, los individuos le sustrajeron una mochila contenía en su interior un t eléfono celular, una billetera y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Posteriormente, se constató que la víctima del robo contaba con el carnet de legítimo usuario para portar armas otorgado por la AnMac, Agencia Nacional de Materiales Controlados.

La víctima del robo radicó la denuncia en la Comisaría Nº40 de Chichinales.

Los delincuentes se dieron a la fuga rápidamente

A pesar de la violencia del episodio, el hombre no sufrió golpes y tampoco le robaron la motocicleta en la que se desplazaba. Tras concretar el asalto, los tres individuos escaparon rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

Luego de llegar a la zona urbana, el hombre radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Nº40 de Chichinales, donde brindó detalles del ataque y las características físicas que alcanzó a reconocer de los asaltantes y las motocicletas utilizadas.

A partir de la presentación, se dio intervención a la Fiscalía descentralizada de Villa Regina, que dispuso el inicio de una investigación por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego para esclarecer el hecho y avanzar en la identificación de los responsables.

Lo atraparon con un revólver que había escondido muy bien en su cuerpo

Una patrulla de policías de la Comisaría 24° del barrio Don Bosco de Cipolletti detuvo a un hombre que circulaba por la calle con un arma de fuego en su poder. Fue a partir de un pedido de los vecinos. El operativo tuvo un final sorpresivo en la comisaría.

El operativo se desplegó poco después de las 17:30, luego de que en el 911 RN Emergencias recibieran el llamado de un vecino que dijo haber visto a un sujeto que caminaba armado por la esquina de Brasil y Manuel Estrada.

Pero no fue la única alerta, porque de forma simultánea otra persona se presentó en la dependencia policial contando lo mismo y brindando una descripción coincidente del sospechoso.

El hombre circulaba con un arma de fuego por las calles de Cipolletti.

De inmediato fueron uniformados al lugar, donde efectivamente observaron a un hombre con las características aportadas, quien se dio a la fuga ni bien los vio.

Pero no fue muy lejos el sospechoso, porque fue interceptado a pocas cuadras, en Paraguay y Manuel Estrada. El hombre fue reducido y sometido a una requisa preventiva, no detectándose en un primer momento ningún elemento peligroso, informaron fuentes de la fuerza.

No obstante, debido a su estado de exaltación, se le colocaron esposas y fue trasladado a la unidad policial para su correcta identificación.

Ya en la dependencia, y tras un examen más exhaustivo, se constató que el sujeto ocultaba un arma de fuego tipo revólver entre sus prendas, por lo que se procedió a su secuestro y al inicio de la causa judicial correspondiente, con intervención de la Justicia. No se precisó exactamente el lugar en que lo llevaba oculto.